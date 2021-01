Paștele ortodox și catolic. Când pică cele două mari sărbători în 2021

Paștele ortodox și catolic 2021. Când pică cele două mari sărbători în 2021, potrivit calendarului ortodox, citiți în articolul de mai jos.

Când pică Paștele ortodox și cel catolic în 2021. Când vor pica în aciași zi

S-a aflat cîând pică Paștele ortodox și catolic în 2021. Paștele este o sărbătoare a cărui dată este fixată diferit de la un an la altul, însă pică întodeauna în zi de Duminică.

În plus, credincioșii știu că Paștele ortodox are loc într-o altă zi față de cel catolic. Când pică cele două mari sărbători religioase, vedeți în rândurile ce urmează.

Când a fost stabilită regula după care se ține Paștele an de an

Potrivit credinței religioase, regula stabilirii Paștelui de la an la an a fost elaborată la Sinodul Ecumenic de la Niceea, în anul 325 e.n. Astfel, Paștele ortodox are loc anual în Duminca următoare lunii pline, mai exact, după echinocţiul de primăvară.

În plus, creștinii trebuie să știe că în cazul în care duminica respectivă are loc odată cu Paștele iudeilor, sărbătoarea va avea loc în duminica următoare.

Când va fi Paștele ortodox în 2021

Astfel, anul acesta, în 2021, Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe data de 2 mai.

Așa cum vă spuneam și mai devreme, Paștele Catolic este stabilit într-o dată diferită față de Paștele Ortodox. Astfel, anul acesta sărbătoarea va avea loc pe data de 4 aprilie.

De ce Paștele Ortodox pică, de regulă, în zile diferite cu cel Catolic

De asemenea, Paștele ortodox și cel catolic pică în zile diferite, deoarece stabilirea acestor sărbători are la bază două fenomene naturale diferite, unul cu dată fixă, respectiv echinocțiul de primăvară, iar celălalt cu dată variabilă, repectiv luna plină.

În plus, explicația este și că sunt ultilizate două calendare diferite în ceea ce-i privește pe catolici și ortodocși.

Când a fost Paștele sărbătorit în aceiași zi, și de către ortodoxi, și de către catolici

Cei din urmă se orientează după echinocțiul de primăvară, mai exact, după calendarul Gregorian, iar catolicii după calendarul Iulian. De asemenea, în ciuda explicațiilor de mai sus, de-a lungul timpului au fost înregistrate și câteva excepții.

Paștele ortodox și cel catolic au fost sărbătorite la aceeași dată în anii 2007, 2010, 2014 și 2017.

În ce an va fi Paștele comun, atât pentru religia ortodoxă, cât și pentru cea catolică

În ceea ce privește perioada următoare, potrivit Bisericii Ortodoxe și Bisericii Catolice, Paștele se va ține în aceeași zi, în ambele cazuri, în anul 2025, pe data de 20 aprilie.