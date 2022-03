Drama care l-a dărâmat pe Mihai Bobonete. Fetița care a vorbit prima dată când a mers în platoul Las Fierbinți

Impresionat de povestea de viață concurentului Eduard Preda, în vârstă de 19 ani, care în copilărie a suferit de autism, iar acum a reușit să se recupereze și a interpretat magistral o piesă, el aplicând și la cele mai importante Facultăți de Muzică din Anglia, British Irish Modern Muzic Institute, Mihai Bobonete a ținut să le dezvăluie colegilor săi de la masa juriului tot o poveste de succes a unei fetițe care suferă de autism, dar din a cărui proces de recuperare a făcut și el, cumva, parte, sau bine zis serialul celebru în care joacă, Las Fierbinți.

Mihai Bobonete a spus povestea unei fetițe diagnosticate cu autism, care era pasionată de serialul Las Fierbinți și care a vorbit abia atunci când mama ei a decis să o aducă pe platourile de filmare ale serialului de la Pro TV.

„Trebuie să vă povestesc despre un alt miracol, acum vreo șapte ani de zile, mi-a scris cineva pe Facebook, o mămică, care mi-a spus că are o fetiță de patru ani, cu o formă de autism foarte nasoală, care nu poate vorbi, are gura blocată, dar care are o problemă: nu se poate dezlipi de ecranul televizorului când e Las Fierbinți.

Cât stă trează televizorul are înregistrat pe un hard Las Fierbințiul și se uită non-stop. Dacă-i oprești televizorul face crize. Fetița a crescut și după doi ani de zile mi-a scris că dacă pot să fac o vizită împreună cu fetița la platou. A venit cu fetița la platou, care a început să vorbească.