Partenerul lui Alex Bodi nu se teme de investiții uriașe și de afaceri de succes! Acesta s-a îndreptat spre piața din Germania, unde a dat lovitura și a devenit mogul media.

Partenerul de afaceri al lui Alex Bodi a cumpărat unele dintre trei cele mai puternice produse media din Germania. În dosarul companiei GSB Gold Standard, un trust media cunoscut deținut de Josip Heit, apar noi achiziții.

Josip Heit a făcut tranzația pe 26 mai la Hamburg. Acesta s-a decis să facă totul public printr-un comunicat de presă oficial. Compania media GSB Gold Standard a devenit cu mult mai puternică acum că s-au cumpărat 3 publicații istorice.

Josip Heit a devenit mogul media în Germania după ce a cumpărat Berliner Tageszeitung, Deutsche Tageszeitung și Berliner Tageblatt.

Cele trei produse media au fost fondate în 1945, 1894, respectiv 1872. Suma pentru care acesta a devenit mogul media nu este cunoscută.

Josip Heit, un bărbat de origine croată, este partenerul de afaceri al lui Alex Bodi, un afacerist extrem de cunoscut în România.

Chiar dacă acesta se bucură de o avere imensă, nu totul a fost roz înainte de a pune pe picioare companii profitabile.

Bărbatul ce s-a născut într-o familie fără posibilități a fost nevoit să renunțe la facultate după doar doi ani, dar s-a decis să deschidă o companie ce a avut succes imediat.

Acesta nu a avut resurse financiare la început, dar a încercat să ajungă cât se poate de sus într-un domeniu extrem de greu și fără studii sau bani.

”Am crescut într-o familie foarte săracă, în fosta Iugoslavie, în pătura medie, mai bine zis, unde nu aveam atât de multe pe cât mi-aș fi dorit, în perioada socialismului, iar la 18 ani am început să studiez Managementul Turismului.

După doi ani am renunțat la facultate, dar la scurt timp am pus bazele primei mele companii destinate turismului și serviciilor de lux și poate că datorită acestui bussines, am astăzi o campanie de leasing destinată bărcilor și avioanelor în Croația, fondată încă din 1998.”, a spus acesta, potrivit WOWbiz.