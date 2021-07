„Pariul” lui Gigi Becali a dat rezultate. Ce a făcut FCSB în primul meci din Conference League

Gigi Becali a avut „mână bună” în privința noului său favorit din echipa pe care o patronează. Joi, în prima mansă a turului 2 din Conference League, FCSB a învins cu 1-0 echipa kazahă Sahtior Karagandi. Returul va avea loc peste o săptămână, în Kazahstan.

Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie. „Pariul” său a fost câștigător. Joi, în prima mansă a turului 2 din Conference League, roș-albaștrii au trecut cu 1-0 de Sahtior Karagandi, din Kazahstan. Partida s-a dovedit mai dificilă decât se anticipa, elevii lui Dinu Todoran fiind nevoiți să se întrebuințeze serios pentru a păstra avantajul pe tabela de marcaj. Unicul gol al partidei a fost încris de Andrei Cordea, în minutul 38. Pe final, portarul Andrei Vlad a salvat-o pe FCSB, cu un reflex uimitor, de la jenanta situație de a fi egalată.

Dar Gigi Becali a avut un motiv de satisfacție. Patronul FCSB declarase, după partida cu Botoșani, că Andrei Cordea va fi soluția pentru înlocuirea cehului Zdenek Ondrasek și că acesta nu mai poate lipsi din primul „11”.

Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de la FCSB în partida de aseară. Jucătorul de 22 de ani a mai avut câteva ocazii bune, dar pe care nu le-a fructificat. Spre deosebire de Ondrasek, însă, fotbalistul adus de la Academica Clinceni a părut deja bine integrat echipei. La finalul meciului, Cordea și-a manifestat bucuria pentru jocul reușit și a mărturisit că nu are niciun secret special în afară de muncă

Nu am niciun secret, sunt un băiat muncitor, am zis că vin aici la muncă. Depinde doar de mine, dacă mă voi antrena bine, cred că voi fi un jucător constant. E un sentiment de nedescris să joc în fața unor așa suporteri frumoși. Am avut un feeling foarte bun azi, chiar i-am zis lui Tavi (n.r. – Octavian Popescu) că voi marca”, a declarat Andrei Cordea conform aceleiași surse.