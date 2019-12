Părinții lui What`s Up, reacție uluitoare la secția de poliție. Prima imagine cu artistul încătușat

Părinții lui What`s Up au ajuns imediat la secția unde a fost adus fiul lor de către oamenii legii. Iată prima reacție a acestora și pe artist într-o ipostază greu de imaginat: încățușat în fața celor care i-au dat viață!

Un scandal monstru asociază din nou numele creat cu greu de What`s Up cu evenimente urâte. Acesta a ajuns în urmă cu doar câteva zeci de minute la sediul Poliției, după ce oamenii legii au intervenit de urgență pentru a-l separa de iubita pe care ar fi lovit-o.

Alice Badea a cerut ajutorul autorităților, iar artistul a devenit cu fiecare moment mai recalcitrant. Starea sa de nervozitate nu s-a dus nici atunci când s-a trezit încătușat, forțat să parcurgă drumul către secție, conform spynews. ro. Din fericire, violonista este într-o stare bună, dar cel mai sigur este extrem de speriată în urma episodului acesta. Părinții artistului au venit de urgență pentru a afla situația în care se află fiul lor.Cei care i-au dat viață sunt vizibili speriați, mișcându-se necontrolat, după cum se poate observa în filmulețul sursei citate.

Amintim că Marius Ivancea, pe numele său din buletin, a divorțat anul acesta de cea care i-a fost alături preț de 9 ani, Simina. La doar nouă luni de la separarea sa de fosta parteneră, a apărut la brațul lui Alice Badea, profesoară de muzică și violonistă. Din nefericire, se pare că astrele nu se unesc în privința planului sentimental al artistului, pentru că este clar că și această relație își va avea finele, după episodul exagerat de furie al acestuia.

„Au fost nouă ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma în obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu, ca bărbat, să-ți ofer. P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii și haterii să nu ne întrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit nouă ani. Mergem mai departe. Numai bine tuturor!”

Marius Ivantea – What’s Up