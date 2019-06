Pare un tânăr modest, dar… Iată ce mașină are Ianis Hagi. Toată lumea întoarce capul după el, pe stradă

Ianis Hagi este în atenta supraveghere a presei. Recent, starul echipei naționale Under 21, a fost văzut la volaul unui bolid cu nu mai puțin de 340 de cai putere. Ce mașină conduce fotbalistul?

Ce mașină are Ianis Hagi?

Ianis Hagi are doar 20 de ani, iar succesul i-a adus încă de la o vârstă fragedă atenția tuturor. Tânărul se poate mândri deja cu o cariera stufoasă și cu reușite extraordinare. Ianis este starul echipei națioanale a României Unde 21. Nu doar echipele din Europa se bat pentru a obține un contract cu el, ci și anumite companii care doresc să se folosească de imaginea sportivului. Mașina pe care o conduce acesta acum este primită de la un producător auto celebru. Ianis Hagi conduce BMW M140i xDrive, în valoare de peste 50.000 de euro, care dispune de un motor 340 P, reușind să accelereze de la 0 la 100 km/h în 4 secunde.

Dealerul a prezentat-o ca fiind “singurul hot hatch de pe piață cu un motor de șase cilindri în linie”. Cu toate că are ocazia să simtă adrenalină, Ianis Hagi se declară un șofer responsabil. “La volan sunt responsabil, așa cum sunt și în teren. Trebuie să am grijă în primul rând de mine, la început e normal să învăț mașina, să o simt și o să fie bine. Tatăl meu îmi va da indicații toată viața, am de învățat mereu multe lucruri de la el. Mai ales la condus, o iau ușor, ușor”, a declarat jucătorul naționalei, în cadrul unui interviu acordat la scurt timp după ce și-a luat permisul.

Ianis Hagi, transfer după România-Germania

Surpriză după finalul meciului dintre România-Germania. Managerul clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a anunțat, după partida de la Campionatul European, că Ianis Hagi va urma să plece de la echipa din Constanța în zilele ce urmează, conform Mediafax.