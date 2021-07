Ana Maria Popescu l-a umilit pe ministrul Eduard Novak: ”Credeam că mă aşteptaţi cu cecul de 5 milioane”

Ana Maria Popescu i-a dat „tușa de aur” lui Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului. Câștigătoarea argintului în proba de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokio s-a întors în România. Ea și-a prezentat medalia în prezența demnitarului și n-a ezitat să-i dea replica în privința bugetului necesar olimpicilor români.

Ana Maria Popescu l-a pus la punct pe ministrul Eduard Novak. Marea campioană a scrimei românești a cucerit singura medalie de până acum a delegației noastre, la Jocurile Olimpice 2020. Popescu a obținut argintul în proba de spadă individual. Ea a pierdut în finală în fața chinezoaicei Sun Yiwen, 10-11, după „tușa de aur”. La finalul întrecerii, cea declarată de 3 ori cea mai bună scrimeră a lumii a criticat guvernanții pentru bugetul mic acordat sportului pe care-l practică.

E o medalie pe care am câștigat-o, sunt foarte fericită. Am trecut prin multe și trebuie să-mi mulțumesc mie pentru acest rezultat”, a spus Ana Maria Popescu după finală.

Într-o declarație cel puțin neinspirată, Eduard Novak a spus că nici cu un buget cu 5 milioane de lei mai mare, Popescu n-ar fi obținut aurul.

Ajunsă acasă, Ana Maria Popescu nu a ezitat să îi dea replica ministrului.

Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut ca sparring-parteneri sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r. – de lei). Dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!”, a spus Ana Maria Popescu în fața ministrului Novak, citată de playsport.ro.