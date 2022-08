Panică uriașă pe Aeroportul Otopeni. Avion Tarom cu 190 de pasageri la bord, întors de urgență pe pistă la 30 de minute de la decolare

Un eveniment nefericit a avut loc în această dimineață pe Aeroportul Otopeni, după ce un avion ce aparținea companiei aeriene Tarom a fost întors pe pistă la scurt timp după decolare. Potrivit primelor informații, motivul revenirii pe pistă a fost cauzat de o problemă tehnică, pilotul luând decizia de a reveni pentru mai multe verificări.

Sperietură de proporții în rândul pasagerilor unui avion Tarom, cu destinația Antalya. După decolare, piloții au observat că unul dintre geamuri este fisurat, motiv pentru care ar fi putut întâmpina probleme cu presurizarea.

Pentru a evita un eveniment nefericit, personalul aeronavei a anunțat pasagerii cu privire la problema apărută, informându-i că este necesară revenirea la sol pentru mai multe verificări. Avionul care se îndrepta spre Antalya a revenit pe pistă la ora 8:25.

Din fericire, zborul a decurs fără probleme, compania anunțând că niciunul dintre cei 189 de pasageri nu a fost expus vreunui pericol. Românii au fost debarcați, aceștia urmând să ajungă în siguranță la destinație cu același avion, după efectuarea verificărilor. Singurul inconvenient fiind acela al întârzierii zborului cu 90 de minute. Potrivit primelor informații, aeronava este una relativ nouă, Tarom achiziționând-o în urmă cu doar cinci ani.

Aeronava a fost luată în primire de personalul TAROM și s-a decis că ea este aptă de zbor. Pasagerii au fost informați”, a declarat, pentru Realitatea PLUS, Marius Popescu, purtător de cuvânt al TAROM.

Compania aeriană de stat TAROM se află la un pas de colaps, aceasta strângând datorii de sute milioane de euro, sumă care nu ar putea fi achitată sub nicio formă în viitorul apropiat. Din păcate, TAROM a început să nu mai fie profitabilă încă din 2007, atunci când a intrat pe piață concurența, respectiv companiile aeriene low cost, Wizz Air, Ryanair și Blue Air, care au depus toate eforturile de a câștiga teren în fața companiei de stat TAROM.

În acest moment, TAROM supraviețuiește datorită susținerii financiare din bani publici, însă drumul până la un posibil faliment pare destul de scurt. Sorin Grindeanu a prezentat, ieri, o posibilă soluție de a salva TAROM de la colaps. Iată ce spune ministrul Transporturilor:

„Eu mi-aș permite să vorbesc despre TAROM într-o altă perspectivă. Cu toții știm că TAROM-ul nu este într-o situație economică bună și nu este singura companie. Și nu de acum se află în această situație… Noi am agreat cu UE un plan la TAROM. Eu am avut o discuție la Comisie, în urmă cu o lună și jumătate și am stabilit angajamentul nostru de a urma acest plan.

Acolo este o șansă în a salva TAROM-ul, dar este doar o șansă. Cert este că dacă nu vom pune în aplicare acel plan, eu sunt sceptic că vom putea să salvăm TAROM-ul. (…)

Trebuie să urmărim planul agreat cu UE, acel plan îți dă o șansă. La toate companiile din coordonarea Ministerului Transportului am dat posibilitatea să aplice 109 (n.red. să-și aleagă singuri membrilor Consiliului de Administrație).

Acei membri vor alege un Director General care trebuie să aibă un plan foarte clar și acest lucru se va întâmpla și la TAROM, dar trebuie să urmeze, obligatoriu, acel plan semnat cu UE.”, transmis ministrul, la Digi24.