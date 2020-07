Panică pentru Simona Halep. Ce se întâmplă acum cu jucătoarea

Nouă încercare în calea spre victorie a Simonei Halep! Cunoscuta campioană are motive reale de îngrijorare. Ce se întâmplă cu aceasta și de ce a intervenit panica în drumul său?

Panică pentru Simona Halep!

Simona Halep s-a declarat îngrijorată cu privire la participarea la US Open, în cadrul celui de-al doilea turneu de Mare Șlem al anului 2020. Roland Garros se va disputa după US Open, iar Wimbledon a fost deja anulat din cauza crizei sanitare. Din păcate, condițiile decise de organizatori dau bătăi de cap jucătoarelor. Amintim că US Open se va disputa cu porțile deschise de pe data de 31 august. „Va fi puțin dificil, depinde de restricții, sunt puțin îngrijorată să merg acolo”, a mărturisit românca pentru BBC. Simo nu era hotărâtă pe deplin dacă va participa sau nu anul acesta la competiția în cauză, dar anunța că e gata să joace din nou și că e mai pregătită decât niciodată, mai ales după pauza meritată în contextul pandemiei de coronavirus.

„Nu am idee deocamdată, nimeni nu ştie ce se va întâmpla după această lună. O să aştept să văd ce se decide, să văd ce fac şi ceilalţi jucători.” Mai mult decât atât, Halep a anunțat că va participa la turneul WTA de la Palermo care este programat pentru data de 3 august. ”Am nevoie de câteva meciuri”, a concluzionat campioana de la Wimbledon.

”A fost cea mai lungă pauză din viaţa mea”

Campioana noastră a oferit și câteva detalii personale jurnaliștilor de la BBC despre cum și-a petrecut această perioadă departe de terenul de tenis și public.