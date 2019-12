Panică la Casa Regală, după ce a apărut o știre falsă că regina Elisabeta ar fi murit. Ce s-a întâmplat, de fapt

„Văd că a venit acel moment din an în care trebuie să neg zvonurile că Majestatea Sa s-a stins din viață. Regina nu e moartă! Este în viață, se simte bine și abia așteaptă să susțină un dineu oficial unde îl așteaptă pe Donald Trump, dar și pe alți lideri, la Palatul Buckingham, marți (3 decembrie), la recepția NATO”, a scris Charlie Proctor, pe Twitter.

I see we have reached that time of year where I have to dispel rumours of HM’s passing.

The Queen is not dead. She is alive & well and is very much looking forward to hosting President Trump and other world leaders at Buckingham Palace on Tuesday for the NATO reception.

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) December 1, 2019