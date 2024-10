Palatul Reginei Maria din Mamaia se întoarce în patrimoniul statului român. Monumentul istoric fusese privatizat ilegal în anul 2003

Palatul Reginei Maria din Mamaia, cunoscut și sub numele de Vila Regală Mamaia, va reveni sub administrarea statului român, urmând să fie gestionat de Ministerul Culturii. Într-o stare avansată de degradare și cu o istorie marcată de controverse legate de privatizarea sa, acest monument istoric emblematic pentru litoralul românesc are, în sfârșit, șansa unei recuperări și restaurări corespunzătoare.

Vila Regală Mamaia revine la statul român

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat decizia în deschiderea ședinței de guvern, subliniind importanța păstrării și restaurării acestui simbol al patrimoniului cultural românesc.

„Încheiem cu o decizie importantă, pe care sper să o putem repeta mai des. Preluăm, în proprietatea statului, o clădire monument istoric, construită acum aproape 100 de ani și acum abandonată. Este vorba de fosta Vilă Regală Mamaia, cunoscută drept Palatul Reginei Maria”, a spus premierul.

Drumul către reîntoarcerea palatului în patrimoniul statului a fost lung și dificil. În anul 2003, în ciuda faptului că monumentul fusese inclus în Lista Monumentelor Istorice încă din 1992 sub denumirea „Club Castel”, clădirea a fost vândută controversatului om de afaceri Adrian Petrache, prin intermediul firmei „Light System” SRL, pentru aproximativ 850.000 de lei. În ciuda statutului său de monument istoric, privatizarea a avut loc fără ca factorii implicați să se opună în mod semnificativ.

În 2012, palatul a fost parțial distrus de un incendiu, care a afectat semnificativ structura clădirii, reducând-o la o umbră a ceea ce a fost cândva. Între timp, în 2018, Ministerul Culturii, condus la acea vreme de George Ivașcu, a demarat acțiuni legale pentru a anula contractul de vânzare.

În cele din urmă, decizia finală a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2022 a reconfirmat ilegalitatea acestei privatizări, iar statul român a fost declarat proprietarul de drept al clădirii. În acest fel, s-a validat hotărârea Tribunalului Constanța din 2020, prin care contractul de vânzare-cumpărare fusese anulat definitiv.

Istoria Palatului Reginei Maria din Mamaia

Construit în anii 1920 pentru regina Maria a României, palatul reprezintă o bijuterie arhitecturală de inspirație maură și un simbol al rafinamentului perioadei interbelice. Construcția a fost realizată într-un stil ce îmbină influențele mediteraneene cu cele orientale, rezultând un palat pitoresc care oferea o priveliște impresionantă asupra Mării Negre.

Situat pe malul mării, palatul a fost utilizat ca reședință de vară de către regina Maria, care își petrecea aici o mare parte din timpul liber, desfășurând activități culturale și organizând recepții și întâlniri diplomatice.

După moartea reginei Maria, palatul și-a schimbat destinația de mai multe ori, fiind folosit ca bază de agrement, club de elită și chiar restaurant în perioada comunistă. Aceste schimbări de destinație, împreună cu privatizarea ulterioară și lipsa lucrărilor de întreținere, au dus la degradarea treptată a structurii sale.

Acum, întoarcerea Palatului Reginei Maria din Mamaia în administrarea statului deschide calea pentru proiecte de restaurare, care ar putea reda strălucirea acestui monument istoric. Ministerul Culturii își propune să restaureze clădirea, punând-o din nou în valoare ca destinație turistică și culturală.