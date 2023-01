Paguba pe care o are un bărbat român după ce a cumpărat un apartament cu 2 camere: ‘Mă urăsc atât de tare’

Un român a cumpărat un apartament cu 2 camere cu pereți de carton! Cumpărarea unui apartament, mai ales în zilele acestea când toate s-au scumpit, poate fi o afacere profitabilă pentru unii, asta dacă sunt construite cum trebuie. Dar, cum majoritatea tinerilor, aflați la început de drum, apelează la credsite bancare pentru a-și cumpăra o casă, totul poate deveni o adevărată dramă, cum este și cazul despre care relatăm. Paguba pe care o are un bărbat român după ce a cumpărat un apartament cu 2 camere este de ordinul a câtorva zeci de mii de euro, având în vedere situația descoperită. Nu mai punem la socoteală faptul că bărbatul a făcut și credit prin „Prima casă” pentru a-și achiziționa locuința.

În ultimii ani tot mai mulți antreprenori, constructori de locuințe, au promovat sistemele de locunțe eco, multe bazate pe soluții relativ ieftine pentru a diminua poluarea. Parte din aceste imobile sunt construite cu sisteme pe bază de carton.

Antreprenorii imobiliari promovează aceste spații de locuit ecologice de ultimă generație, casele din carton reciclat care, spun ei, sunt ieftine. Conform acestora, imobilele de acest gen, făcând referire strictă la locuințele pe teren, nu apartamente de bloc, se montează rapid și sunt surprinzător de rezistente, ca să nu mai vorbim de faptul că sunt foarte călduroase și confortabile. Trendul se regăsește de la locuințele ultra-sustenabile din Franța la pad-ul de hârtie post cutremur din Japonia.

Dar, după cum s-a dovedit, acest gen de construcții, relativ ieftine și fiabile, se aplică doar la casele la sol, nu și când vorbim de apartamentele de bloc. Nu mai vorbim de sumele achitate pentru acest gen de imobile.

Dar ce te faci, dacă vrei să-ți cumperi totuși un apartament, să zicem de două camere, într-un bloc, apelând la un credit imobiliar „Prima Casă” și constanți că ceea ce ai cumpărat este de fapt o cutie cu pereți de carton?

Nu este un scenariu ireal, ci o realitate cruntă prin care trece un român care a cumpărat un apartament cu 2 camere cu pereți de carton. Omul a povestit pe internet prin ceea ce trece, spunând că paguba este una de zeci de mii de euro, plus că va fi nevoit să plătească ratele la acest apartament, având în vedere că a apelat la un credit imobiliar, prin programul „Prima Casă”:

„Am reușit să cumpăr cu partenera mea un apartament cu două camere, am plătit prea mult pentru el fiind la modul `să avem o casă` și pe lângă asta, în momentul în care am luat cheile am aflat că pereții sunt din carton de aud vecinul cum strănută și ce vorbește la telefon.

Paguba făcută e sincer undeva la €30000 dacă e să o vând, având în vedere că am creditul cu banca. Știu că e first world problem, dar sincer sunt distrus când mă gândesc ce orbi am fost amândoi, mai mult eu. Nu concep să stau în ea toată viață și sincer, nici nu știu dacă o să am bani să pot să o vând și să rămân cu ceva bani să aplicăm de altă casă.

Apartamentul e mid-terraced, deși e o idee foarte bună, nu garantează rezultate. Sunt o grămadă de factori la mijloc și e o investiție destul de mare. (…) singurul lucru e faptul că mă urăsc atât de tare atât pe mine cât și casa, de nu-mi vine să fac nimic la ea. Lăsând toată povestea deoparte, cum ați reușit să ieșiți dintr-o groapă financiară?”, a scris acesta pe Reddit.