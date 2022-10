Pablo Mari, în stare de șoc. Fotbalistul a dezvăluit ce s-a petrecut în supermarketul în care un bărbat a înjunghiat mai multe persoane. „Eram acolo cu copilul”

Italienii sunt în stare de șoc după incidentul de joi seară când un bărbat a luat un cuțit de pe un raft dintr-un supermarket și a început să dea cu el în stânga și-n dreapta. Un om a murit și alți șase au fost răniți. Și fotbalistul Pablo Mari a avut de suferit și a fost internat. Spaniolul a povestit ce s-a întâmplat în Gazzetta dello Sport.

Un om a murit și alți cinci au fost răniți după incidentul care a avut loc joi seară într-un supermarket din localitatea Assago, foarte aproape de Milano. Un bărbat, despre care polițiștii spun că ar avea probleme psihice, a luat un cuțit de pe un raft și a înjunghiat mai multe persoane.

Unul dintre angajații magazinului a murit în urma rănilor, iar cinci oameni au fost duși la spital. Fotbalistul Pablo Mari se afla la cumpărături în acel moment și a fost dus la spital, după ce a primit o lovitură de cuțit. Agentul lui spune că va avea nevoie de o intervenție chirurgicală, dar a precizat că jucătorul pe care îl reprezintă nu este în pericol. A confirmat această informație chiar fotbalistul.

„Eram în magazin, cu căruciorul și cu copilul înăuntru. Deodată am simțit dureri cumplite în spate. Apoi, acest bărbat a înjunghiat un alt bărbat în gât. Astăzi am avut noroc, pentru că am văzut o persoană murind în fața mea”, a declarat ibericul în Gazzetta dello Sport.