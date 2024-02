Ozana Barabancea, totul despre filmările de la Te Cunosc de Undeva. Ce îndură copiii artistei la facultate: “E karma lor, să se lupte cu leii” VIDEO EXCLUSIV

Ozana Barabancea fost prezentă la concertul caritabil organizat la sala Luceafărul pentru a o ajuta pe Ana Mardare în lupta cu boala. Pentru că are un suflet mare, artista a donat împreună cu Patrick Paraschiv, investitor în cultură și artă, nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de lei.

Jurata de la Te Cunosc de Undeva! ne-a oferit un interviu exclusiv despre noul sezon al show-ului transformărilor, dar ne-a vorbit și despre cei doi copii ai săi, studenți. Gloria și Andrew au fost supuși mai multor umilințe din partea profesorilor la facultate. Soprana ne-a spus ce îndură aceștia la studii.

Soprana este jurată la Te Cunosc de Undeva!, Antena 1, încă de la primul sezon. Pe vremea când emisiunea era în stadiul de proiect, producătoarea Augusta Lazarov a remarcat-o pe Ozana Barabancea într-un spectacol. I s-a părut potrivită pentru rolul de jurat în noua producție.

Ca toate vedetele care fac parte din emisiunea Te cunosc de undeva!, atât jurați, cât și prezentatori, și artista a trecut printr-un casting riguros. De atunci, Ozana Barabancea a fost prezentă în mod constant în toate sezoanele emisiunii.

“Lucrurile merg frumos… E greu, dar este inedit! Nu știu dacă artiștii au abordat neapărat tactici noi, dar sunt și recidiviști, sunt oameni care au mai fost la emisiune. Știu despre ce este vorba, nu avem nicio premieră absolută anul acesta, dar subiectele sunt interesante, concurenții cântă din ce în ce mai bine, este o concurență acerbă între ei. Se autodepășesc, ne distrăm, este simpatică emisiunea, așa că abia aștept să văd reacțiile publicului.

Tot timpul am fost dură, ca jurat, dar am fost echidistantă. Nu am fost niciodată părtinitoare, ci întotdeauna i-am potențat pe concurenți. Cred că am o misiune pentru a potența pe cei din jurul meu, în momentul în care văd că au potențial și muncesc.

Îmi amintesc cu drag de momentele când eram profesoara lor de canto, dar asta nu înseamnă că mă dezic de meseria mea de muzician. Eu sunt acolo pentru că sunt muzician și asta este ceea ce mă definește și mă recomandă!”, ne-a dezvăluit Ozana Barabancea, într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri.