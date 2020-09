Ozana Barabancea i-a uimit pe toți. Decizia majoră luată în urmă cu puțin timp

În luna iunie, celșebra solistă și jurată Antena 1, Ozana Barabancea era diagnosticată cu COVID-19. Alături de ea și o parte din colegii de platou de la ”Te Cunosc de Undeva”. A fost momentul unui adevărat scandal.

Deși anunța că se simte bine și cu toate că fusese diagnosticată cu noul COVID-19, vedeta a susținut permanent în spațiul public că nu crede în existența acestuia. Cunoscuta artistă a fost diagnosticată cu coronavirus, după ce a luat contact cu Marcel Pavel.

Amândoi se aflau pe platourile de filmare ale emisiunii „Te Cunosc de Undeva”. Deși infectată, diva a decis să se plimbe și prin București, iar imaginile cu ea în oraș au făcut înconjurul internetului.

Printre colegii presupuși a fi fost infectați mai erau și Andrei Ștefănescu, Adriana Trandafir, Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, Alina Pușcaș.

Vedeta povestea că nu a prezentat simptome, însă a fost internată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Profesor Matei Balş’ din București.

După cele două săptămâni de spitalizare Oana s-a vindecat și i s-a dat drumu acasă, dar diva a uimit pe toată lumea prin decizia luată. Vedeta a luat decizia de a reveni la spital pentru a dona plasmă pentru a ajuta și alți pacienți. Prin donarea de plasmă medicii îi pot ajuta pe cei care prezintă forme grave ale infecției.

Mai exact, în urmă cu 24 de ore, vedeta a decis să meargă la spital și să devină donor de plasmă pentru pacienții care au neapărată nevoie de tratamente. Ozana a anunțat acest lucru pe pagina sa oficială de facebook, alături de poze din momentul recoltării de plasmă.

”Azi am făcut o faptă bună! Am donat plasmă! Important este că fiind sănătoasă ii pot ajuta pe semenii mei ! Am fost la Centrul de transfuzii București unde am fost tratată regește ! Plasma mea contează! Sângele este important ! Așa cum Dumnezeu m-a ajutat pe mine si eu ajut la rândul meu ! Dar din dar se face RAI . Am plecat de acolo fericită ! Ajutați ! Donați dacă sunteti curajoși și sănătoși la trup, minte și spirit ! Aveți grijă de voi și de familiile voastre! Binecuvântări tuturor !”, a scris vedeta pe Facebook.