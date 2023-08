Organizatorii de la US Open 2023, decizie de ultimă oră legată de Simona Halep. Ce se întâmplă cu sportiva din România

Lovitură dură pentru Simona Halep. Organizatorii de la US Open 2023 nu au ezitat nicio clipă și au exclus-o de la această competiție, după ce sportiva din România nu a reușit să scape de suspendarea provizorie pe care a dictat-o Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis pe data de 7 octombrie. Este al patrulea turneu de Grand Slam pe care îl ratează jucătoarea din pricina acuzațiilor de dopaj.

Simona Halep a fost exclusă de la US Open 2023

Simona Halep a primit o nouă lovitură dură. Sportiva din România s-a aflat câteva săptămâni pe lista preliminară de la US Open 2023, dar a fost exclusă de la această competiție. Decizia organizatorilor nu este o surpriză pentru că se știa că jucătoarea de tenis este suspendată provizoriu și că va reuși să participe la acest turneu doar dacă tribunalul Sport Resolutions va da un verdict favorabil.

Instanța londoneză nu a dat încă niciun răspuns deși audierea a avut loc la finalul lunii iunie, iar la jumătatea lui iulie ar fi trebuit să ofere o decizie. Ilie Năstase este convins că acest caz este tărăgănat pentru că oficialii savurează aceste momente în care sunt în centrul atenției și în care se vorbește despre fermintatea lor în cazurile de doping.

Organizatorii US Open 2023 nu i-au oferit un wild-card Simonei Halep și s-au oprit la următoarele nume, conform site-ului oficial: Venus Williams, Caroline Wozniacki, Ashlyn Krueger, Robin Montgomery, Kayla Day, Clervie Ngounoue, Storm Hunter și Fiona Ferro.

Simona Halep nu o să mai facă parte din clasamentul WTA după US Open 2023

Simona Halep a jucat ultimul meci oficial la finalul lunii august la US Open 2022. În momentul în care a fost suspendată provizoriu se afla pe locul 9 WTA, iar această săptămână a început-o pe 578. Jucătoarea din România mai are doar 70 de puncte pe care le va pierde după turneul US Open, iar după aceea nu va mai face parte nici din topul profesionist.

Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis a acuzat-o pe Halep de dopaj cu Roxadustat, iar acum patru luni a vorbit despre probleme în pașaportul ei biologic. Sportiva a respins ambele acuzații și a spus că nu s-a dopat niciodată, susținând că suplimentele nutritive pe care le-a luat au fost contaminate accidental în timpul procesului de producție.