Organismul românilor, afectat grav în această seară. Ce se întâmplă sâmbătă, pe 24 octombrie

Ceasurile se dau înapoi în acest weekend. Noaptea de 24 spre 25 octombrie va fi, practic, cea mai lungă din acest an, pentru că ora 4:00 va deveni ora 3:00.

În ciuda faptului că la nivel european s-a decis renunțarea la schimbarea orei, hotărârea definitivă nu a fost încă luată, așa încât, cel puțin anul acesta și anul viitor, se va continua această practică. În acest an, trecerea la ora de iarnă 2020 se va face în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Este noaptea în care se spune că „dormim mai mult”, ziua de 25 octombrie fiind cea mai lungă din an, pentru că are 25 de ore. Ceasurile se dau cu o oră înapoi și ora 4:00 devine ora 3.00. Deși nu sună rău pentru mulți români, medicii și psihologii atrag atenția că schimbarea orei poate perturba o anumită rutină și poate afecta organismul, îndeosebi în cazul celor care se încadrează în categoriile vulnerabile.

„Depinde de felul nostru de a fi. De pildă, persoanele în categoriile de risc, vârstnicii, care au un program fix, copiii, care sunt tributari unui program de alimentație și de somn, pot să dea dovadă de mici probleme de acomodare. Noi, ceilalți din jur, trebuie să le acordăm circumstanțe atenuante și timp de adaptare. Și noi înșine, dacă observăm că trecem printr-o perioadă grea, dacă vine o mică modificare, vedem că suntem nervoși, că nu ne concentrăm ca altădată, nu ne adunăm.

În situația în care nu ne dăm o explicație sau nu suntem toleranți cu noi, tindem să agravăm lucrurile sau, cel puțin, să îi perturbăm și pe cei din jurul nostru. Atunci, marea majoritate a oamenilor nu sunt afectați de schimbarea de fus orar. Dar, cum spuneam mai devreme, cei care au o predispoziție spre anxietăți, un stil de a vedea viața mai stresant, își pot autoinduce sau căpătă o sensibilitate la orice lucru care e în plus și altfel”, explică psihologul Jeni Chiriac pentru Antena 1.

Cât durează?

Poate dura o săptămână sau două. În acest timp, este important să fim atenți la stilul alimentar și la obiceiurile noastre legate de somn, să încercăm ora aceea să o introducem în 10 minute, 20 de minute de tranziție. Important este să nu ne raportăm la timpul real, cronologic, dat de ceasurile noastre, ci să facem o îmbinare între ceasul biologic, care este obișnuit cu o rutină, și timpul cronologic.