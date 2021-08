Oreste Teodorescu, despre experienţa trăită pe litoral, la Spitalul din Mangalia: „Fii pregătit sa mori”

Se știe că situația din spitalele din România este una care lasă de dorit, iar în ultimii ani nu s-au făcut investiții majore în ceea ce privește modernizarea acestora. Jurnalistul Oreste Teodorescu a povestit pe pagina sa personală de Facebook experiența pe care a trăit-o într-un spital din Mangalia.

Oreste Teodorescu reclamă modul cum a fost tratat de către cadrele medicale de la Spitalul din Mangalia. Acesta spune că trebuie să aștepți câteva ore bune până cineva vine să te consulte, iar în momentul în care cineva vine, în sfârșit, ești plimbat prin tot spital timp de alte câteva ore.

„România, Europa, 2021, guvernare pnl-usr-udmr: Dacă Doamne fereşte ai o urgenta şi ajungi la spitalul din Mangalia, fii pregătit sa mori! Calculatoarele nu funcţionează, nu te bagă nimeni in seama, iar când in sfârşit ai o ocazie, după minim 3-4 ore de aşteptare umilitoare pe culoarele sinistre, începe cu adevărat haosul… eşti plimbat de colo-colo, alte câteva ore!

Medicii și pacienții de la Secția Interne din cadrul Spitalului Județean Satu Mare au ajuns la capătul răbdării. Aceștia sunt nevoiți să stea în condiții greu de imaginat. Condițiile din spital lasă de dorit. Aici, pereții sunt scorojiți și plini de igrasie, iar mucegaiul este prezent peste tot.

Mai mult de atât, instalațiile electrice sunt defecte sau improvizate. Saltelele sunt murdare, geamurile nu se deschid, iar băile sunt mizerabile. Medicul Mirela Babuți este primul care și-a făcut curaj să vorbească despre condițiile din spital.

„Da, acestea sunt conditiile in care lucram, acestea sunt conditiile in care sunt tratati pacientii! Ne-am saturat si ii intelegem pe bolnavii care isi pierd rabdarea sau ajung in pragul depresiei din cauza halului in care arata saloanele. Mereu se vorbeste despre realizarile din domeniul Sanatatii, dar halul in care arata aceasta sectie imi lasa impresia ca nu se cunoaste realitatea, sau este ignorata, prioritare fiind considerate mereu alte sectii ale spitalului.

Desi s-a afirmat ca la Interne decesele nu au aceeasi frecventa ca in alte sectii, sa stiti ca si la Interne se moare! Dar, din pacate, la noi acest lucru se intampla pentru ca nu avem dotarile necesare pentru a interveni si pentru ca pierdem foarte mult timp cu transferarea pacientilor la Terapie Intensiva, aflata la Spitalul Nou. Oare e prea mult daca doresc conditii identice pentru toti pacientii?”, a declarat Babuti.