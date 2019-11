Orban știe deja ce scor va obține Iohannis în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Declarații surprinzătoare despre viitorul președinte al României

Ludovic Orban a făcut declarații uluitoare, strâns legate de ce scor va obține Klaus Iohannis, în cel de-al doilea tur al prezidențialelor. Actualul premier a vorbit despre următorul tur al scrutinului, ce urmează pentru partidul său, PNL, și le-a mulțumit tuturor românilor care au mers la vot, în cadrul alegerilor prezidențiale. Scrutinul s-a desfășurat începând cu 8 noiembrie, în străinătate, pe parcursul a 3 zile, pe când românii din țară au putut merge la vot doar duminică, pe 10 noiembrie.

Ludovic Orban, președintele PNL, a dezvăluit ce scor va obține Klaus Iohannis pentru turul al doilea din cadrul cursei prezidențiale. Mai mult, acesta susține că va avea cel puțin 40% din voturi, în primul tur, pe când scorul din scrutinul secundar va fi unul de peste 62%.

„Am făcut campanie pentru președintele României, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% în primul tur și sunt convins, după cum arată datele, că am atins acest obiectiv”, a declarat Ludovic Orban, potrivit Digi24.