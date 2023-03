Oraşul subteran, unul dintre locurile cu cel mai sănătos aer din România. Străinii ar da orice să aibă şi ei aşa ceva

Am revenit cu un nou material în ciclul „Turist prin țara mea!”, și de data asta ne-am gândit să vorbim despre oraşul subteran, unul dintre locurile cu cel mai sănătos aer din România, loc pentru care străinii ar da orice să aibă şi ei aşa ceva. Aici găsești de la terenuri de baschet și până la o veche biserică, la o adâncime de 21 de metri la capătul unei scări cu 192 de trepte. Dacă te-am făcut curios, citește mai departe și află care este orașul subteran din România.

„Turist prin țara mea!” în orașul subteran din România

Așa cum am mai tot scris, România încă mai are locuri care-ți taie respirația, atât prin peisajele sale excepționale, cât și prin amplasamentul unor locuri, unele greu accesibile, altele adevărate opere de artă ale măiestriei românilor. Printre aceste locuri se numără și orașul subteran din România, cunoscut sub numele de „Ocnele Mari”.

De fapt este vorba de una din marile saline din România, astăzi o mină de sare abandonată, care, dacă vă vine să credeți, găzduiește sporturi precum volei și fotbal, conține o biserică subterană și o cramă, terenuri de volei, baschet, fotbal, tenis, biliard și minicarting, iar pentru copii există locuri de joacă cu tobogane și leagăne.

În orașul subteran, așa cum i se mai spune, există, de asemenea, un restaurant cu pivniță de vinuri și o sală de evenimente. Vizitatorii sunt transportați cu un microbuz de la suprafață până în interiorul minei de sare, iar călătoria cu autobuzul începe la fiecare 30 de minute și durează aproximativ 10 minute. Nu există un tur al minei, este de fapt un fel de oraș subteran, iar biletele sunt valabile pentru întreaga zi.

Salina „Ocnele Mari”, unul dintre locurile cu cel mai sănătos aer din România

Pentru cei care ajung aici prima dată, este important să știe că exploatarea sării de la Ocnele Mari, situată în județul Vâlcea, a început în neolitic, conform cercetărilor făcute aici Dovezile arheologice spun că aici se făcea minerit încă din Epoca Bronzului și în Epoca Fierului, iar ulterior, în Evul Mediu, mineritul sării a devenit un monopol al domnitorilor, reprezentând de fapt o sursă importantă de venit pentru ceic are conduceau aceste teritorii.

Datorită exploatării majore, și salina „Ocnele Mari”, la fel ca multe dintre aceste mine timpurii, a fost în cele din urmă inundată de apele subterane și s-a prăbușit. Mai multe lacuri din zonă, cum ar fi Din Brazi și Balta Roșie, s-au format astfel și conțin apă sărată, dar la mijlocul secolului al XIX-lea a început exploatarea sistematică a zăcământului.

În anul 1836 a fost inaugurată Mina „Sf. Ioan Vechi” a fost pusă în funcțiune, iar aici a fost construită și o Biserică Ortodoxă „Sfânta Varvara”, la 21 m adâncime, la capătul unei scări cu 192 de trepte. Biserica a fost construită în 1806, la inițiativa preotului polonez Jakub Bogdanowicz.

Salina „Ocnele Mari, azi orașul subteran din România, a oferit minerilor romano-catolici un loc unde să se roage înainte și după muncă, iar sarea exploatată în camerele în formă de clopot cu două puțuri numite „Sfântul Ioan cel Bătrân” și „Sfântul Nicolae” avea să fie extrasă până în 1895. Din nou minele s-au prăbușit formând lacuri de sare, dar în 1937 a fost deschisă o nouă mină, denumită „Pavel”. După cel de-al Doilea Război Mondial, și venirea comuniștilor la putere, a fost redenumită „Mina 1 Mai” și a funcționat cu succes până în 1963.

După 1989, autoritățile luau decizia ca la „Ocnele Mari”, la punctul Cocenești, să se deschidă o altă nouă mine, în 1993, mină care funcționează pe două nivele, la 210 m altitudine și 226 m altitudine. Când nivelul superior a fost epuizat, exploatarea minieră a fost oprită, a fost transformată în ceea ce este astăzi, orașul subteran, o atracție turistică, deschisă publicului în 2009. Dar, dacă nu știați, la nivelul inferior al salinei încă se mai extrage în continuare sare.