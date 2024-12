Orașul popular din Austria unde românii nu vor mai putea ajunge cu avioanele Wizz Air. Zborurile vor fi anulate de la 11 ianuarie 2025

Wizz Air a anunțat că va suspenda zborurile dintre București și Salzburg, începând cu 11 ianuarie 2025. Aceasta este a doua oară când compania low-cost renunță la această rută, lăsând românii fără opțiuni de zbor către orașul austriac. Iată ce știm despre decizia companiei și despre abonamentele ”all you can fly” recent lansate.

Salzburg dispare din rețeaua Wizz Air

Românii care planifică o vizită în frumosul Salzburg cu Wizz Air trebuie să își refacă planurile. Compania aeriană a decis să anuleze zborurile comerciale dintre București și Salzburg, ultima cursă fiind programată înainte de sărbătorile de iarnă, în ianuarie 2025.

Zborurile pe această rută, operate de două ori pe săptămână, în zilele de luni și vineri, au fost reluate abia în aprilie 2024, după o întrerupere din 2020. Cu toate acestea, decizia de a le suspenda din nou lasă această rută neacoperită, deoarece nicio altă companie aeriană nu și-a anunțat intenția de a opera curse între cele două orașe.

Motivul suspendării rămâne necunoscut, dar această schimbare vine la scurt timp după ce Wizz Air a renunțat și la zborurile dintre București și Viena, în ianuarie 2023.

Oferte speciale: abonamente ”all you can fly”

În ciuda suspendării unor rute, Wizz Air continuă să inoveze prin introducerea unor oferte atractive. Compania a relansat abonamentele anuale All You Can Fly, care permit clienților să rezerve zboruri nelimitate pe toate rutele internaționale din rețeaua Wizz Air.

Abonamentele costă 600 de euro și includ o rezervare inițială gratuită, după care pasagerii plătesc doar 9,99 euro pentru fiecare zbor. Rezervările pot fi făcute cu până la 72 de ore înainte de plecare. În luna august, când aceste abonamente au fost lansate pentru prima dată, toate cele 10.000 de unități disponibile s-au vândut în doar 48 de ore.

Acum, alte 10.000 de abonamente sunt disponibile, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru călătorii frecvenți să economisească bani și să exploreze noi destinații.

Wizz Air între inovație și decizii care ridică semne de întrebare

În timp ce abonamentele ”all you can fly” reprezintă o veste bună pentru clienții loiali, suspendarea rutelor populare, precum București-Salzburg, ridică semne de întrebare cu privire la strategia companiei în Europa Centrală.

Deși Wizz Air a transportat 33,3 milioane de pasageri în prima jumătate a anului financiar, modificările frecvente în rețea pot afecta planificarea călătoriilor pentru unii clienți. Totuși, cei care optează pentru flexibilitatea oferită de abonamentele anuale pot profita de numeroase alte destinații din rețeaua companiei.

Salzburg rămâne un oraș fascinant, dar cei care doresc să-l viziteze vor trebui să caute alte soluții de transport, odată ce Wizz Air va anula zborurile începând cu ianuarie 2025.