Orașul mic din România în care se vor construi multe blocuri turn: ‘Cerul este limita’

Proiecte considerate ambițioase de autoritățile locale, dar care au stârnit un val de nemulțumiri. Un oraș mic din România este pe cale să se schimbe radical prin ridicarea mai multor blocuri turn. „Cerul este limita” spun cei din Primărie.

Dezvoltare, dar cu ce preț? Reprezentanții autorităților locale le consideră planuri ambițioase de dezvoltare a micii localități de la malul Mării Negre, însă proiectele au stârnit un val de nemulțumiri și controverse.

În Mangalia, oraș de care țin stațiunile Olimp, Neptun, Saturn și Jupiter – oaze de liniște și verdeață de pe litoral – se vor construi mai multe blocuri turn.

După Revoluția din 1989, ca urmare a marilor privatizări, terenuri importante din Rezervația Naturală Stejarii Brumării – o veche zonă de promenadă – au fost vândute și lotizate. În prezent, multe sunt acum proprietate privată.

În 2019, Primăria Mangalia a aprobat un Plan Urbanistic General în care a decis că cel mai permisiv regim de înălţime să fie fix în această zonă verde din inima staţiunii. În PUG se precizează clar: P+9 sau peste.

Viceprimarul orașului Mangalia, Dragoș Angelescu, spune că limita este cerul, în ceea ce privește înălțimea clădirilor ce pot fi construite.

„P+9 şi peste înseamnă şi pe p+17 sau şi p+25 dacă terenul îi permite.

Îi dai voie să construiască, acolo unde poate să construiască, până la cer! Eu am mai spus-o şi o repet, sky is the limit”, a spus acesta, potrivit Stirile PRO TV.