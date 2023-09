Orașul mic din România care are pensiunile și hotelurile pline de turiști. Nici orașele mari nu reușesc așa ceva

Râşnovul este un oraș micuț și cochet, ce se află la intersecţia dintre Bran, Poiana Braşov, Braşov şi Predeal. În ultimii 20 de ani, turismul a explodat pur şi simplu în micuțul oraş transilvănean, astfel că, anual peste jumătate de milion de turişti vin aici pentru a se relaxa.

Micuțul oraș din România care se bucură de zeci de mii de turiști anual

Cunoscut în trecut sub numele de Ruja, acesta este un oraș în sud-estul județului Brașov, la poalele masivului Postăvaru, în apropiere de Munții Bucegi și Piatra Craiului, pe cursul râului Ghimbășel, la 650 m altitudine. Principalul monument al orașului este Cetatea Râșnov, care atrage an de an sute de mii de vizitatori.

Turismul a explodat aici, iar pensiunile şi hotelurile din localitate primesc astăzi de 250 de ori mai mulţi vizitatori decât la începutul anilor 2000. O creștere care depășește multe alte zone turistice care nu sunt suficient de exploatate.

Investițiile, o rețetă de succes

Potrivit datelor statistice, la începutul anilor 2000, Râşnovul avea uneori chiar şi sub 2.000 de turişti. 20 de ani mai târziu, datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că numărul de turişti a ajuns la peste 75.000. Totodată, în paralel cu evoluţia numărului de vizitatori a crescut semnificativ şi numărul de pensiuni, hoteluri sau moteluri, de la circa 130 în 2001, la peste 1.400 în 2021.

Investiţiile publice şi private în obiectivele turistice au fost principalul motiv care au dus la această creștere spectaculoasă a turismului local. Totodată, și poziționarea geografică are un cuvânt important de spus, fiind la confluenţa mai multor zone preferate de turiştii din toată ţara, dar şi de cei străini.

Staţiunea este la numai 15-20 de minute de Castelul Bran, oraşul Braşov, Poiana Braşov sau Predeal, ceea ce face din Râşnov un punct de atracţie indiferent de anotimp.

Dino Parc, un contributor activ la creşterea turismului

În perioada 2014-2016, centrul stațiunii turistice a fost restaurat complet, devenind zonă pietonală, sub aceasta, fiind construită o parcare subterană. De asemenea, în zona de nord-est a oraşului era deja amenajată Promenada Sissi, o zonă pietonală la marginea pădurii, iubită atât de localnici, cât și de turişti.

De departe, însă, cea mai importantă investiţie privată este cea de la Dino Parc, un muzeu în aer liber care se întinde pe 3,5 hectare. Investiția de 5 milioane de euro și-a deschis porţile în 2015, fiind realizată în proporţie de 70% din fonduri europene.

Dino Parc este astăzi una dintre principalele atracţii ale oraşului şi un contributor activ ”la creşterea turismului din zonă pentru al şaptelea an consecutiv”. Are peste 100 de dinozauri în mărime naturală, inclusiv celebrul T-Rex sau Seismosaurus, gigantul de 45 de metri.

