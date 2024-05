Oraşul mare din România care i-a cucerit pe străini anul acesta. A depăşit „târguri” precum Madrid sau Frankfurt: „O atmosferă vibrantă”

Oraşul mare din România care i-a cucerit definitiv pe turiștii străini! A depăşit multe orașe celebre din Europa și se află în topul preferințelor. Turiștii îl laudă constant!

În ultimii an, Bucureştiul atrage sute de mii de turiști străini. Capitala României este o destinație de vacanță extrem de căutată, atât de turiștii europeni, cât și de cei americani. Mulți aleg să viziteze Palatul Parlamentului, să se plimbe pe Calea Victoriei sau să petreacă până dimineața în Centrul Vechi. În plus, mâncarea tradițională românească este adorată de străini. Majoritatea turiştilor aleg Capitala pentru un city break, dar rămân fascinați și susțin că vor să mai revină!

„A fost o locație grozavă pentru a petrece câteva zile împreună în acest oraș frumos, în care n-am mai fost până acum. Ne-am distrat de minune.”, „Prietena mea cea mai bună a găsit niște bilete ieftine, m-a întrebat daca vreau să zbor și i-am spus că da, și după cinci minute ne-am hotărât să zburăm. Ieri am fost într-un club și a fost o atmosferă foarte bună. Ultima dată când am fost într-un club a fost acum 3 ani, sau ceva de genul, și a fost foarte bine”, „Mâncarea. Mâncarea este uimitoare. Și Parlamentul a fost minunat. L-am vizitat două zile după-amiaza și a fost minunat”, au fost o parte dintre mesajele turiștilor care au ajuns la București.

Jurnalista americană de călătorii Dale Peterson, care a vizitat aproximativ 60 de țări de pe tot globul, a realizat un articol impresionant pe site-ul traveloffpath.com în ceea ce privește topul destinațiilor la mare căutare în această perioadă. Bucureștiul a ocupat un loc fruntaș în topul acesta, fiind preferat de mulți americani.

„Bucureștiul, capitala României, este o destinație foarte apreciată, cu o creștere de 30% a căutărilor pe Kayak în acest an. Am fost la București, iubesc acest oraș și în opinia mea este unul dintre cele mai cool orașe din Europa. Orașul are o atmosferă vibrantă și un amestec foarte interesant de arhitectură românească și Art Nouveau combinată cu arhitectura comunistă.

Este un oraș plin de viață. Iar din București poți începe să explorezi ușor restul României, precum frumoasa și legendara regiune a Transilvaniei. În plus, este mai ușor ca niciodată să ajungi în capitala României, deoarece sunt zboruri non-stop de la New York la București”, a precizat Dale Peterson.