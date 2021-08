Orașul din România unde gunoiul se agață în cui. De ce au recurs autoritățile la această măsură

Locuitorii unui oraș din România sunt puși să agațe gunoiul în cui, în fața blocului, la ore fixe.

Se întâmplă la Făgăraș, unde oamenii nu aruncă gunoiul, ci îl agață în stâlpi. Autoritățile locale au montat stâlpi în care localnicii trebuie să agațe deșeurile.

Măsura ar trebui să încurajeze oamenii să colecteze selectiv gunoaiele. Primărie cele oamenilor să agațe gunoaiele în cui pe cinci categorii: hârtie, plastic-metal, sticle, biodegradabil și resturi de mâncare.

Oamenii au primit patru tipuri de pungi și o găleată, iar gunoaiele se duc într-un interval orar. Trei tipuri de pungi se agață o zi pe săptămână, doar dimineața de la 6 la 8.

Cine pune sticlă în punga pentru plastic va fi avertizat și apoi amendat, la fel și cei care scot gunoiul în afara intervalului.

Măsura face parte dintr-un proiect pilot care să îi învețe pe oameni cum să arunce corect deșeurile.

Pungile vor fi înlocuite cu containere după ce 90% dintre locuitori vor respecta regulamentul și vor arunca la gunoi selectiv.

Oamenii nu sunt deloc mulțumiți de acest proiect și spun că orașul lor va arată oribil, plin de gunoaie.

„Reprezentanţi de la Primăria Făgăraş au venit în cartier şi ne-au povestit despre acest proiect, dar majoritatea nu am fost de acord. Este o mare prostie, nu ştiu cine a gândit acest proiect să ne expunem gunoiul în faţa scării de bloc, lângă geamurile de la locuinţe.

La noi în cartier populaţia selectează gunoiul şi nu înţeleg rostul acestui proiect. În urmă cu câteva zile, unii locatari am semnat un proces verbal şi am primit o găletuşă, dar ne pare rău că am luat-o. Acest proiect nu este pentru oameni civilizaţi. Nu vă daţi seama ce urât va arăta cartierul plin cu pungi de gunoi atârnate pe suporţi din metal.

Pisiciile, câinii şi ciorile vor rupe pungile şi în jurul acestor suporţi va fi doar mizerie. O să fim un cartier plin de gunoi. În perioada următoare vom primi şi pungi colorate pentru hârtie-cartoane, plastic-metal, sticlă şi pentru gunoiul biodegradabil, iar găletuşa o folosim să punem rezidurile de la mâncare. Au făcut şi un program pentru ridicarea pungilor de gunoi.

Pentru fiecare categorie există un program, într-o zi scoatem punga cu carton, în altă zi plastice, de trei ori pe săptămână se va ridica gunoiul biodegradabil şi rezidual. La blocul de vis-a-vis de al nostru vecinii s-au certat cu reprezentanţii primăriei şi au spus că nu vor aşa ceva.

Nu este o soluţie corectă, să lase containerele existente de lângă blocuri, iar poliţia locală prin sondaj să urmărească dacă se face selectarea gunoiului. Ceea ce vor să facă este o ţigănie să ne expunem gunoiul în faţa scării”, spun locuitorii orașului, potrivit brașov.net.