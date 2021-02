Orașul din România, recomandat de Europa turiștilor. Sigur se va aglomera în 2021

Un oraș din România face mândră țara și datorită faptului că recent a fost inclus în top 5 cele mai bune destinații turistice europene pentru 2021. Câte voturi a primit și despre ce loc este vorba?

Destinații turistice europene: orașul din România care a ajuns în top 5

Sibiul surprinde cu frumusețile sale și cu peisaje aparte datorită cărora a ajuns în top 5 cele mai bune destinații turistice europene în 2021. Topul a fost realizat de Asociația European Best Destination.

Voturile s-au oferit în funcție de părerea strictă a turiștilor din toată lumea. Fericirea mare este că orașul transilvănean a fost inclus pentru a doua oară în clasament alături de alte 19 orașe de pe continent.

După Sibiu se află Braga (Portugalia), Roma (Italia), Cavtat (Croația) și Florența (Italia). Organizatorii concursului arată că orașul de la noi e probabil printre cele mai frumoase din România și o destinație perfectă pentru cei ce doresc noi experiențe.

Oficialii de la European Best Destination au mai spus că Sibiul e un oraș care merită vizitat chiar în orice perioadă din an, mai ales că are un centru medieval magnific și o gastronomie bogată.

Autoritățile indică faptul că includerea Sibiului în acest clasament reprezintă o vizibilitate în plus pentru burgul transilvănean, iar odată cu îmbunătățirea situației epidemiologice numărul turiștilor va avea să crească.

Directorul European Best Destinations, laude la adresa orașului

„Sibienii pot fi mândri de rezultat. Această recunoaştere salută eforturile lor, spiritul de iniţiativă, căldura cu care primesc oaspeţii. De câţiva ani buni deja Sibiul a reuşit să se ridice între oraşele care contează în Europa. Oraşul dumneavoastră s-a plasat fără doar şi poate între destinaţiile turistice de neratat, în rândul oraşul inovative, între oraşele turistice cu o ofertă diversă în domeniul cultural şi gastronomic, dar şi în ceea ce priveşte peisajul natural”

Maximilien Lejeune, directorul European Best Destinations (Sursă: Scrisoare de felicitare)

Ce spune edilul?

„Sibiul este în topul 5 al celor mai bune destinații turistice europene, obținând 45.699 de voturi din 192 de țări din întreaga lume. Mobilizarea a fost foarte bună, orașul obținând cu peste 15.000 de voturi mai mult decât în competiția de anul trecut. Peste 60% dintre voturile exprimate pentru Sibiu au venit din afara României, ceea ce denotă o vizibilitate bună a orașului pe plan internațional.

Este o bucurie pentru mine să am confirmarea că Sibiul continuă să fie atrăgător și apreciat din punct de vedere turistic, ceea ce îmi spune că suntem pe drumul cel bun. Aceste rezultate sunt o încurajare în plus să continuăm să investim în turism, în patrimoniul public construit, într-un Sibiu european ca infrastructură și mobilitate, mai smart și mai verde. Mulțumesc tuturor celor care au votat pentru Sibiu! Imediat ce situația epidemiologică se îmbunătățește, suntem pregătiți să primim din nou turiști”

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu (comunicat)