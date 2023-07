Oraşul din România în care se vinde cel mai scump burger din lume. Costă peste 6.000 de dolari. Ce conţine special

Cel mai scump burger din lume poate fi cumpărat din România! Chiar dacă țara noastră nu are o istorie foarte îndelungată a acestui fel de mâncare, iată că un patron român s-a decis să pună la vânzare un burger de nu mai mult, nici mai puțin de 6.200 de dolari!

Un patron de restaurant din Cluj-Napoca s-a decis să scoată la vânzare cel mai scump burger din lume, pentru care cere suma de 6.200 de dolari! Astfel, burgerul din Cluj-Napoca a ajuns să îl detroneze din top pe cel din America, care se vinde cu ”doar” 6.000 de dolari.

Cel care a venit cu această idee de meniu pentru restaurantul său de lux este unul dintre liderii PSD din județul Cluj, Avram Gal. Omul de afaceri a făcut și un anunț. A vorbit despre ce conține burgerul de 6.200 de dolari, iar ingredientele sunt cu totul atipice pentru un astfel de preparat.

Dar cine este Avram Gal? Ei bine, este în politică de mai bine de 20 de ani și a fost pe la mai toate partidele politice din România. Numele său apare într-o investigație jurnalistică privind achizițiile din timpul pandemiei, când a intervenit până la premierul Ludovic Orban pentru a face rost de un avion pentru aducerea de măști de protecție în țară. Un fost partener de afaceri îl descrie ca fiind „de meserie e sforar, deschide uși”. Ei bine, iată cum s-a descris el, când a vorbit despre începuturile sale în afaceri.

”Așa cum am spus mai sus, m-am născut într-o familie modestă care nu avea resursele necesare pentru a-mi împlinii dorințele, așa că mi-am luat viața în propriile mâini și în 1997-1998 am plecat în Austria, pentru a muncii, a strânge bani si a mă întoarce în țară pentru a începe o afacere care să-mi ofere posibiliatea să trăiesc mai bine. A fost o experiență, dură, occidentul în realitate nu era așa cum l-am visat, acolo nu te poți baza decât pe tine și pe Dumnezeu. Cu toate greutățile am reusit să mă întorc în țară cu o frumoasă sumă de bani. Astfel în anul 1998 am înființat propria-mi firma ABC Pompieri, societate care funcționează și acum. Este o afacere de familie care ne oferă posibilitatea să trăim decent. Firma de servicii în domeniul PSI, a fost o consecință și a faptului că în perioada 1996-1997, am fost angajat ca lucrător în cadrul formațiunii de Pompieri a Primăriei Muncipiului Câmpia Turzii”, declara chiar patronul care vinde acum cu 6200 de dolari un burger.