Oraşul din România cu cele mai multe divorţuri. Zilnic, 7 cupluri se despart pentru totdeauna

Rata divorțurilor în România a crescut semnificativ în perioada pandemiei. Există un oraș din țara noastră unde au loc zilnic 7 divorțuri pe an. De asemenea, este și cel care are cel mai multe divorțuri pe an.

Orașul în care au loc zilnic 7 divorțuri

Bucureștiul este pe primul loc în ceea ce privește rata divorțurilor. Aici au loc peste 2.600 de divorțuri pe an, ceea ce înseamnă 7 în fiecare zi, potrivit unui studiu public de INS în anul 2021. În primii ani după Revoluție avea circa un divorț la 6 căsătorii.

În momentul de față, cel mai mic număr de divorțuri a fost în Covasna. Acolo s-au înregistrat doar 227 de divorțuri, iar în Vâlcea 205 divorțuri. De asemenea, ponderea divorțurilor cauzate de violența fizică a crescut în pandemie, chiar dacă numărul total al divorțurilor a scăzut în 2020.

Anul trecut, în 2021, în 3 județe s-au înregistrat peste 1000 cazuri de divorț, respectiv în Constanța, Iași și Prahova, iar în București s-au înregistrat 2600 de cazuri de divorț. Asta înseamnă 9,6% din numărul total de divorțuri înregistrat la nivel național.

Cele mai dese întâlnite motive ale divorțurilor sunt:

Infidelitatea

Neînțelegeri complexe și grave

Neglijența familială

Violența domestică

Cine divorțează mai des? Femeile sau bărbații?

Rata divorțurilor înregistrate printre persoanele de la oraș este de două ori mai mare decât printre oamenii din mediul rural. De asemenea, majoritatea bărbaților intentează obținerea unui divorț în jurul vârstei de 40 de ani, iar femeile în jurul vârstei de 30 de ani.

”Valoarea maximă a divorţurilor de rang I (români aflați la primul lor divorț) s-a înregistrat la grupa de vârstă 40-44 ani pentru bărbaţi, iar pentru femei la grupa de vârstă 30-34 ani.”, se arată în comunicatul INS. Cu alte cuvinte, femeile se decid mai repede că vor să înceteze o căsnicie, în timp ce bărbații sunt mai ponderați în luarea acestei decizii. Statistic, soțiile intentează acțiunea de divorț în 60% dintre cazuri. Punctual, numărul femeilor în vârstă de până la 30 ani care au divorţat a fost de 2,4 ori mai mare decât numărul bărbaţilor sub 30 de ani. În același timp, după 50 de ani, numărul bărbaţilor care au divorţat a fost semnificativ mai mare decât cel al femeilor, de 1,4 ori la grupa de vârstă 50-54 ani, de 1,8 ori la grupa de vârstă 55-59 ani şi de peste 1,9 ori la persoanele de 55 de ani şi peste”.

