Lidia Fecioru, despre motivele pentru care cuplurile se despart. Neaşteptat ce este pe locul al doilea

Cu toții am fost implicați în relații despre care am crezut că vor trece testul timpului, însă nu a fost dat să fie astfel. Poate am știut exact care a fost motivul despărțirii sau poate că nu avem un răspuns real nici în ziua de azi. Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru explică pe înțelesul tuturor care sunt motivele pentru care cuplurile se despart cel mai des, în prezent. Topul motivelor care determină ruperea unei relații între două persoane.

Motivele pentru care cuplurile se despart

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, recent, care sunt principalele motive pentru care cuplurile din ziua de astăzi ajung să se despartă. Dacă remarci aceste situații în relația ta, ei bine, ele pot fi dovezi că te vei despărți de persoana despre care crezi că este jumătatea ta.

În topul listei se află problemele financiare. Niciodată doi bogați nu se vor certa cu familia din cauza banilor, ci contradicțiile dintre ei s-au născut, de fapt, din alte motive, potrivit explicațiilor oferite de Lidia Fecioru.

„Nivelul scăzut de trai este cel mai întâlnit motiv (pentru care cuplurile se despart – n.r.). Sunt familii care nu câştigă nici unul şi nici celălalt. Sunt oameni care au un salariu foarte mic şi trăiesc sub presiune. Au facturi de plătit, rate la bancă. De aici începe râca şi cearta între parteneri. Poate la început strâng din dinţi, dar la un moment dat nu mai merge. De obicei, asta nu se rezolvă printr-un divorţ. Dar poate ai noroc să întâlneşti pe altcineva. Nu stai într-un loc acum. Ai libertatea să pleci”, a explicat Lidia Fecioru, într-o intervenție televizată.

Despre nepolitețe și nevoia de control

Surprinzător, al doilea cel mai des motiv pentru care cuplurile se despart are legătură cu nepolitețea și indiferența față de partener și încercările de a-l controla și de a-i da comenzi.

„Acum, unul trebuie să fie cocoş. Cea cu care doarme în pat este nevasta. E normal să existe o cooperare între cei doi parteneri. Timpul nu iartă. Scapi tot felul de oportunităţi în tot acest timp. S-a rupt? Gata!”, s-a exprimat Lidia Fecioru, în emisiunea „Adevăruri ascunse” de la Antena 3.

Nu în ultimul rând, rolul de servitoare deranjează în mod deosebit femeile implicate în relații. Acesta este un alt motiv pentru care se ajunge la despărțire în cuplu. Chiar dacă la început tac și fac lucrurile cu iubire, la un moment dat acest stil devine o formă de viață. Bărbatul ajunge să credă că i se cuvine totul și nu-și mai înțelege partenera, potrivit explicațiilor oferite de către bioenergoterapeutul Lidia Fecioru pentru sursa citată.