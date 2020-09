Orașul din România considerat ”din basme” de către europeni. Toți turiștii se înghesuie aici

În România, să recunoaștem, pandemia face ravagii în planurile de vacanță. Asta nu înseamnă că nu putem visa cu ochii deschiși pe unde să mergem odată ce putem călători din nou corect. Sinaia ar putea fi locul unde să visăm cu ochii deschiși.

Sinaia, orașul ”din basme” pentru europeni

Sinaia, unul dintre cele mai populare orașe montane din România, se află pe lista Daily Mirror a „12 orașe magice europene de poveste” de vizitat odată cu ridicarea restricțiilor de călătorie.

Din fericire, România este plină de orașe magice de poveste, care creează poftă de viață serioasă. Vorbim despre clădiri colorate, decoruri senine, străzi pietruite și buticuri ciudate. Nu e de mirare că unii au inspirat chiar lucruri precum Disney’s Frozen sau castelul Frumoasei Adormite. Printre orașele considerate ca venind din basemel pentru cei mici, este și Sinaia, conform Daily Mirror.

Satul alpin Hallstatt, din Austria, deschide lista Daily Mirror, care include și Colmar și Mont-Saint-Michel din Franța, Positano și Cinque Terre din Italia, Sintra din Portugalia, Bled din Slovenia, Rothenburg ob der Tauber, Germania, Popeye Village din Malta, Reine, Norvegia și Poznan din Polonia.

Toți turiștii se înghesuie

Sinaia găzduiește o sumedenie de repere istorice fascinante. Dacă doriți să explorați orașul veți vedea impresionantul castel Peles sau să admirați arhitectura mănăstirii Sinaia din secolul al XVII-lea, care a servit odinioară ca reședință regală.

Orașul este ascuns în Munții Bucegi, astfel încât împrejurimile sale sunt destul de spectaculoase. Aici găsiți de la păduri verzi și fermecătoare până la vârfuri falnice și formațiuni stâncoase impresionante.

Sinaia este un oraș montan din Valea Prahovei, la aproximativ 120 km nord de București. În 1695 un cavaler, Mihai Cantacuzino, a construit acolo o mănăstire și a numit-o Sinaia după o mănăstire de pe Muntele Sinai din Peninsula Sinai.

Numele a fost transmis orașului, care s-a dezvoltat rapid după sosirea unei linii de cale ferată în 1878. Muzeul Peleș cu 160 de camere este fosta reședință de vară a familiei regale românești. Are un exterior renascentist german și diverse stiluri arhitecturale interioare, precum și o colecție de picturi, mobilier și covoare.

Mănăstirea este popasul perfect înainte sau după vizita dumneavoastră la Castelul Peleș. Este cel mai vechi monument din Sinaia și unul dintre cele mai importante monumente religioase din sudul României. Mănăstirea și cele două biserici ale sale se numără printre atracția de top din această mică stațiune montană pe care Regele Carol al I-lea a iubit-o atât de mult.

Palatul vecin Pelișor are grădini amenajate în stil englezesc, cu plante exotice și conifere. O stațiune montană și de sănătate populară, Sinaia are hoteluri și case de odihnă moderne, locuri de campare și facilități sportive. Orașul are o fabrică metalurgică și fabrici care produc materiale de construcții și alimente procesate.