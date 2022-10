Oraşul din România care trebuia să semene cu Munchen. Detaliul care ar fi schimbat total îndrăgita localitate

Este unul dintre cele mai importante orașe din România, cu o istorie fascinantă și un farmec greu de egalat. În ciuda popularității de care se bucură, mai ales printre turiști, puțini știu că acolo a fost la un pas să se demareze un proiect spectaculos, ce ar fi trebuit să îl facă să semene cu Munchen. Viziunea arhitecților ar fi schimbat total localitatea.

Știm deja că Bucureștiul era cunocut ca „Micul Paris”, dar puțini știu că un alt oraș din România ar fi putut să ajungă să fie comparat cu o localitate celebră din Europa, Munchen.

Se întâmpla după Revoluție, în anii ’90, când o echipă de arhitecți din Timișoara propusese un proiect spectaculos. Se dorea crearea unui deal artificial asemănător celui construit în orașul german între anii 1948-1957 din resturile de materiale strânse de la clădirile distruse de bombardamentele din al Doilea Război Mondial.

Astăzi, Dealul Olimpic din Munchen, care are o înălțime de 50 de metri, rămâne unul dintre cele mai importante obiective turistice ale orașului.

„Imaginea mea idilică a fost modificată de realitate, fără să înțeleg toate detaliile, rațiunile și interesele care le-au dictat. Pot să spun că eu sunt sclavul propriilor mele proiecte care erau legate de dezvoltare urbanistică.

Noi am făcut la Timișoara primul Plan de Urbanism din țară, pe vremea în care la București se certa toată lumea pe proprietăți, noi am făcut fără să ținem cont de asta. Am încercat să facem niște jaloane puternice: problema apei, Bega, sistemul de irigație din jurul orașului, problema depozitelor de gunoi.

Am luat exemplul de la Munchen, unde există acel deal care s-au făcut acolo din deșeu și material din clădirile demolate după război”, a spus Șerban Sturdza, potrivit Adevărul.