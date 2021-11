Oraşul din România care și-a ajutat oamenii să nu mai moară de frig în case. Ce soluție a propus primăria

Lipsa apei calde și a căldurii reprezintă o problemă serioasă zilele acestea în mai multe orașe din România. Dacă în multe zone din București nu este apă caldă și căldură din cauza avariilor, la Timișoara cele două au fost sistate din cauza datoriilor. În același timp, există un oraș unde locuitorii au scăpat de frigul din case.

Oraşul din România care și-a ajutat oamenii să nu mai moară de frig în case

În anii trecuți, gălățenii tremurau de frig la fel ca ceilalți români din marile orașe, unde apar avarii peste avarii la rețeaua de termoficare. În tot acest timp, când oamenii tremurau de frig, datoriile societăţii de distribuţie creșteau anual cu cel puțin 12 milioane de euro. ”Din cauza acelui sistem depăşit, ineficient şi generator de pierderi, apăreau deseori sincope în furnizarea căldurii. Gălăţenii tremurau de frig în apartamente, în timp ce pierderile şi datoriile se acumulau”, spune Biroul de Presă al Primăriei Galaţi.

Municipalitatea a decis în anul 2018 că oamenii au suferit destul, așa că s-a luat o decizie care acum se dovedește a fi una foarte înțeleaptă, chiar dacă nu foarte prietenoasă cu mediul. S-a decis ca gălățenii să primească un ajutor consistent pentru achiziția unei centrale de apartament.

”Le-am pus la dispoziţie gălăţenilor cele două opţiuni”

Mai exact, administraţia locală a venit cu două soluţii pentru gălăţeni. Aceștia au putut opta pentru un ajutor financiar oferit de municipalitate în valoare de 3.000 de lei pentru achiziţionarea unor surse alternative individuale de încălzire sau pentru racordarea la micro-centralele de cartier. Așa s-a ajuns ca peste 13.500 de gălăţeni să primească ajutorul de 3.000 de lei, cu care mulți și-au cumpărat centrale de apartament.

”La Galaţi am rezolvat problema încălzirii încă din 2018 pentru că am venit cu două soluţii care s-au dovedit eficiente, odată ce mi-am asumat închiderea vechiului sistem centralizat în care gălăţenii erau captivi şi mai mult tremurau de frig în apartamente ori erau nevoiţi să se spele la lighean, în timp ce datoriile şi pierderile se acumulau. Le-am pus la dispoziţie gălăţenilor cele două opţiuni: ajutorul de 3.000 de lei pentru a-şi instala surse alternative de încălzire sau pentru se racorda la micro-centrale de cartier. În plus, am investit pentru ca toate unităţile de învăţământ să devină în timp util independente de acel sistem învechit. Aceste măsuri pe care mi le-am asumat au fost de succes şi m-am bucurat şi de susţinerea gălăţenilor”, declară Ionuţ Pucheanu, primarul oraşului Galaţi.