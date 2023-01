Orașul din România care i-a înnebunit pe nemți. Presa din Germania a făcut recomandarea

Anul 2023 este unul extrem de important pentru unul din marile orașe din România. De altfel, în presa occidentală, și în special în presa germană, se vorbește intens despre orașul din România care i-a înnebunit pe nemți. Într-un top pentru destinațiile turistice de anul acesta, presa de specialitate din Germania vorbește în termeni laudativi despre Capitala Culturală Europeană din 2023.

Timișoara, orașul din România care i-a înnebunit pe nemți. Este Capitala Culturală Europeană din 2023

Cei mai în vârstă și-aduc aminte cu plăcere, printre producțiile de la Hollywood, de filmul în care un român, născut în Timișoara, îl întruchipa pe celebrul personaj Tarzan, din filmul cu același titlu din anii 30, Johnny Waismuller.

Timișoara, astăzi Capitala Culturală Europeană din 2023, se mai poate mândri și cu alt membru de marcă, premiat cu premiul Nobel pentru literatură, și anume Herta Muller. Tot din orașul de pe Bega mai vine un alt premiat cu Nobel, dar pentru fizică, și anume Stefan Hell. România a mai avut un oraș care a deținut titlul de Capitala Culturală Europeană, în urmă 16 ani, fiind vorba de celebrul oraș Sibiu.

„În 2010 s-a născut acest vis. 13 ani mai târziu devine realitate. A fost un roller-coaster pentru toată comunitatea. Astăzi putem să vă prezentăm o parte din program. Suntem cu aproape 200 de operatori culturali și asociații care implementează acest program pentru 2023. Am dat acest program comunității. Ne-am ținut de cuvânt, Timișoara nu a primit acest titlu cu vorbe goale. A făcut promisiuni, a avut un dosar de candidatură cu care a convins, cu proiecte și programe foarte concrete. Vom avea în medie peste 30 evenimente pe săptămână. După deschiderea din 17-19 februarie, în fiecare zi se vor întâmpla lucruri în oraș. Vor acoperi tot orașul. Se întâmplă peste tot în comunitate. Toate cartierele vor trăi acest an. Nu este doar pentru a arăta cultura și istoria timișoreană, ci a ne deschide către Europa. Vom avea parteneri din lumea întreagă”, a spus primarul Dominic Fritz.

Dar, ca și în cazul Sibiului, orașul de pe malul râului Bega are cu ce se mândri din punct de vedere cultural, ceea ce face ca orașul să devină un punct de atracție turistică extrem de valoros în acest an, conform publicației de specialitate germane Reise Reporter. În ceea ce privește Timișoara, conform organizatorilor, cel mai important punct de atracție culturală a anului va fi expoziția „Constantin Brâncuși”, care va putea fi vizitată pe tot parcursul acestui an.

Pe lângă expoziția amintită, în perioada anului 2023, vor mai avea loc și alte evenimente culturale, cel puțin 12 festivaluri de muzică, de la clasică, folk și până la cele de rock, precum și lansări de carte, în prezența unor premiați cu Nobel pentru literatură, din ultimii ani. Toate aceste lucruri se vor întâmpla în Capitala Culturală Europeană din 2023.

Pentru amatorii de festivaluri de teatru, organizatorii au anunțat cel puțin trei festivaluri importante în Capitala Culturală Europeană 2023, pe lângă cele independente incluse în programul cultural pe anul 2023. Așa că, în Timișoara, 2023 va fi un an plin de cultură, lucruri care merită văzute și experimentate.

Celelalte două capitale culturale în 2023 și ce vine după

În 2022, au existat 3 capitale europene ale culturii. Este vorba de Esch, din micuțul Luxemburg, orașul Kaunas, din Lituania, și Novi Sad, oraș aflat în Serbia. Ca în fiecare an, și în 2023 au fost anunțate orașele europene care vor avea acest statut, și anume Elefsina, din Grecia, Veszprém, din țara vecină Ungaria, și Timișoara.

Conform proiectului, concursurile sunt organizate la nivel național, cu publicarea unei invitații pentru depunerea de candidaturi entru titul de Capitala Culturală Europeană de către autoritatea responsabilă, de obicei, Ministerul Culturii din țara candidată.

În ceea ce privesc următorii patru ani, s-au stabilit deja care vor fi, pe rând, orașele cu titulatura de Capitală Culturală Europeană, după cum urmează: