Oraşul din România care are brad de Crăciun şi în toaletele publice. Reacţia localnicilor. Foto

Un oraș din România a ajuns cunoscut în străinătate datorită amenajării unei băi publice. Astfel, turiștii din toate colțurile lumii, care intră în acest spațiu aparent banal, vor găsi o toaletă împodobită cu brad de Crăciun și flori. Cui i se datorează acest lucru?

În timp ce prețul brazilor este în continua creștere, iar mulți români renunță să-și cumpere pentru propriile locuințe acest simbol al sărbătorilor, o toaletă publică din Târgu Jiu a atras atenția celor care i-au trecut pragul prin modul în care este decorată.

Așa se face că, românii sau turiștii străini care au ajuns în parcul central și au mers la toaleta publică din zonă, au rămas surprinși. Acolo, ei au găsit un brad frumos împodobit, chiar de doamna care se ocupă de curățenie.

Astfel, toaleta din apropierea Coloanei Infinitului a devenit locul unei experiențe inedite pentru turiști.

În locul aspectului banal și obișnuit al unei toalete publice, vizitatorii care trec pragul acestei toalete sunt întâmpinați de un brad împodobit și flori, transformând spațiul într-un colț de sărbătoare.

Câțiva turiști străini au fost impresionați și uimiți atunci când au descoperit această inițiativă creativă. Mulți nu se așteptau să găsească un astfel de decor într-un spațiu dedicat igienei publice.

Această magie a sărbătorilor regăsită într-un loc cu totul neașteptat se datorează unei femei generoase, care a transformat spațiul într-o loc primitor.

Cu resurse financiare proprii, aceasta a adus în interiorul toaletei globuri, decorațiuni, bomboane de ciocolată, beteală și instalații, rezultând astfel un brad natural împodobit într-un mod personal.

„Bradul frumos împodobit, curățenie și multe flori. La prima vedere, nici nu te gândești că ești într-o toaletă publică.

Am fost foarte plăcut surprins. Am mai intrat și in alte toalete publice, dar n-am văzut nicăieri așa curățenie.

Nu mai vorbesc de flori sau brad împodobit”, a spus un localnic.

„Mereu este foarte curat. Aproape că te simți ca la tine acasă. Este apă caldă și tot ce trebuie, iar bradul chiar m-a surprins”, a adăugat altul, potrivit pandurul.ro.