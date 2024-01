Orașul din România care a intrat în topul mondial al locurilor de vizitat în 2024. Este chiar singurul din Europa

Un oraș din România a intrat în topul mondial al celor mai frumoase locuri de vizitat în anul 2024. Este singurul din țara noastră ce a fost onorat cu premiul «Best of the Best». Prezintă o particularitate unică în întreaga Europă. Află în rândurile de mai jos despre ce este vorba. Foto

Oraș din România, în top 25 locuri frumoase de vizitat

Un oraș din România, situat în centrul țării, este unicul în top 25 destinații populare de vacanță pentru anul 2024, realizat de Tripadvisor. Turiștii care ajung aici se bucură de un amestec armonios de farmec tradițional și viață modernă, având la dispoziție numeroase obiective atractive.

Poți să te deplasezi cu un autobuz cu etaj în jurul orașului, pentru a te orienta și a învăța cât de cât clădirile din mers. Apoi, este indicat să cobori pentru a putea merge pe jos pe Strada Sforii, cea mai îngustă stradă nu doar din România, ci și din Europa, potrivit celor de la Tripadvisor.

Ce recomandă străinii ca obiective de vizitat în Brașov

Biserica fortificată din Prejmer, sanctuarul ursului brun Libearty și Castelul Bran, cunoscut și drept Castelul lui Dracula, sunt doar câteva dintre obiectivele pe care le poți vizita în orașul despre care vorbeam. Este imposibil să nu-ți fi dat seama despre care oraș este vorba!

Brașov este orașul din România, singurul de altfel, care a fost onorat cu premiul «Best of the Best», potrivit informațiilor comunicate de către reprezentanții administrației locale.

„Facem eforturi pentru a le asigura turiștilor experiențe memorabile în oraș”

„Suntem onorați, dar și obligați să facem, cu toții, toate eforturile pentru a le asigura turiștilor, indiferent de naționalitate, experiențe frumoase, memorabile în orașul nostru”, a declarat Allen Coliban, primarul Brașovului.

Câștigătorii premiilor „Alegerea turistului-Cele mai bune dintre cele mai bune” sunt destinații de călătorie în care hotelurile și restaurantele au primit un volum mare de recenzii pozitive. Opiniile călătorilor trebuie să fie, de asemenea, pozitive pe o perioadă de 12 luni.

Mai puțin de 1% din cele 8 milioane de înregistrări Tripadvisor primesc premiul Best of the Best, ceea ce se traduce prin cel mai înalt nivel de excelență în călătorii.

Lista celor mai populare destinații de vacanță pentru anul 2024