Ora de vară 2023. De ce ne afectează dacă nu se va mai schimba ora în viitor. Românii trebuie să afle

Ora de vară 2023. Tu știi care ar fi consecințele cu care ne-am confrunta, dacă în viitor acele ceasurilor nu vor mai fi devansate? Specialiștii au explicat ce schimbări ar avea loc, dacă am renunța la acest obicei. Află în rândurile de mai jos cum ți-ar fi influențat stilul de viață. Toți românii trebuie să știe aceste detalii.

Când facem trecerea la ora de vară 2023

Problema devansării acelor de ceas este intens dezbătută la nivel european. De câțiva ani de zile, liderii de la Bruxelles discută despre renunțarea la acest obicei. 60% dintre statele lumii au renunțat să facă tranziția la ora de vară. Printre acestea se numără: Emiratele Arabe Unite, Egipt, Sudan, India, China, Japonia și altele.

În România, tranziția de la ora de iarnă la ora de vară are loc, anual, în ultima duminică din luna martie. Și în anul curent, vom face această schimbare. În anul 2023, trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de 26 spre 27 martie. Ceasurile se vor devansa cu o oră, de la 02:00 la 03:00.

Schimbarea orei afectează organismul, în mod special în primele zile după tranziție. Printre cele mai comune condiții cu care se confruntă populația se numără: stare de oboseală generală, schimbarea metabolismului (insomnii, lipsa poftei de mâncare), dificultăți de concentrare, acumulare de stres, anxietate, schimbări bruște de dispoziție (creștere a tensiunii musculare, dereglări hormonale, dureri de cap).

În prezent, Uniunea Euopeană discută despre renunțarea la obiceiul tranziției de la ora de vară la ora de iarnă sau invers. Puțini știu, totuși, care ar fi consecințele unei astfel de decizii. Specialiștii au explicat cu ce ne-am confrunta, dacă această propunere ar fi pusă în aplicare.

Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar mai schimba ora

Problema schimbării orei prezintă avantaje, precum și dezavantaje. Este important să știm ce s-ar întâmpla în cazul în care nu am mai face tranziția către ora de iarnă și am rămâne la cea de vară. Principalul beneficiu ar fi reprezentat de faptul că am avea o oră în plus, seara, pentru a ne implica în diverse activități, lucru avantajos pentru cei cu un program încărcat.

Nu la fel stau lucrurile dimineața. În cazul în care nu s-ar mai schimba ora și am rămâne în punctul în care ne aflăm în prezent, dimineața nu s-ar mai însori atât de rapid. Vorbim despre zile în care ar putea să fie întuneric chiar până la ora 08:00 sau, în funcție de perioadă, până la ora 09:00.

Citește și: Ora de vară 2023, eliminată, oamenii nu trebuie să mai dea ceasul înainte. Ţările care au luat această decizie

Există și un dezavantaj din punct de vedere meteorologic. Din cauza faptului că temperaturile se mențin la nivel minim până puțin după zorii zilei, ar înseamna ca, atunci când mergem la școală, facultate sau muncă, să fim nevoiți să ne îmbrăcăm mai gros decât de obicei, spun specialiștii.