Operația care l-a transformat pe Borcea într-un mare cuceritor. Ce intervenție și-a făcut în mare secret la 25 de ani

S-a aflat care este operația care l-a transformat pe Borcea într-un mare cuceritor. Cristi Borcea are atracție la femeile frumoase, fostul șef de la Dinamo iubindu-se cu mai multe femei celebre din România, ca într-un final să se oprească fostul manechin Valentina Pelinel. Așadar, ce intervenție și-a făcut în mare secret la 25 de ani, vedeți în rândurile de mai jos.

Omul de afaceri Cristi Borcea a recunoscut de-a lungul timpului că a apelat la serviciile medicilor esteticieni pentru a-și schimba câte ceva din înfățișare. Cristi Borcea a suferit mai multe intervenții non-invazive pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Cristi Borcea a povestit, într-un moment de sinceritate, cum a ajuns să fie abonat al cabinetelor de estetică.

„Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența.

Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul.”, a povestit Cristi Borcea, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.