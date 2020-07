OMV, decizie fără precedent. Dezvăluiri incredibile făcute de unul dintre cei mai bogați români

Decizia OMV uimește o lume întreagă! Unul din cei mai bogați oameni din România a vorbit despre o poveste știută de foarte puțini.

OMV a vândut combinajul Doljchim la fier vechi și a tăiat tot pentru ca nimeni să nu mai poată folosi vreunul din utilaje. Ioana Nicolae vine cu detalii în premieră din urmă cu 10 ani ale „afaceririi Doljchim”, combinatul chimic din Craiova. Istituția a fost demolată în urmă cu șase ani de la privatizare, iar sursa citată că a negociat îndelung cu austriecii cumpărarea sa, ajungându-se la un moment dat la un acord care a picat fix pe ultima sută de metri. OMV s-a râzgândit și a ales să vândă la fier vechi combinatul, cu toate că omul de afaceri propusese șefilor prețul triplu pentru preluare.

După decizie, austriecii au cerut imperios ca toate utilajeze să fie tăiate pentru a nu putea fi folosite ulteriori de alte fabrici din România. În ultimii ani se pune în discuție din ce în ce mai des necesitatea României de a-și valorifica gazele. În acest context, Ioan Nicolae a avut o discuție cu proprietarul grupului de firme Interagro care se află la momentul actual în insolvență despre proiectele de a reporni toate combinatele chimice pe care le aparține.

„Au negociat cu mine un an de zile vânzarea Doljchim Craiova. Am bătut palma, la insistențele lor, pe suma pe care au vrut ei să o obțină. Asta era joi. Miercurea viitoarea trebuia să ne întâlnim, cu toți avocații, să semnăm contractele, și marți, cu o zi înainte, m-a anunțat fostul lor director general de atunci, austriacul, că ar fi bine să ne vedem câteva minute. Am bănuit că e ceva de rău. A spus că îi e rușine, că e o treabă total neprofesionistă, dar că el este un executant, și a primit dispoziție de la Viena, de la Board, să nu îmi mai vândă mie fabrica, și să o dea la fier vechi”

Ioan Nicolae (Sursa: economica.net)