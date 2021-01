Omul bătut de Anamaria Prodan, acuzat de relații cu lumea interlopă. Un fotbalist rupe tăcerea despre Dan Alexa

Omul bătut de Anamaria Prodan este acum acuzat de relații cu lumea interlopă. Un fotbalist rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce se întâmplă, citiți în articolul de mai jos.

Dan Alexa, acuzat de un fotbalist de-al său de relații cu lumea interlopă. Cine este acuzatorul

Lumea fotbalului românesc este în fierbere după ce s-a aflat că omul bătut de Anmaria Prodan este acum acuzat de relații cu lumea interlopă, scrie playsport.ro.

De asemenea, unele dintre secrete ies la iveală după ani întregi de la consumarea lor. Este și cazul celui povestit în ultimele zile anului 2020. Dezvăluirile au fost făcute de fotbalistul Iulian Mamele, care a vorbit despre Dan Alexa și relațiile lui cu lumea interlopă. Iulian Mamele a povestit despre perioada petrecută la Chiajna cu Dan Alexa ca antrenor, iar momentele sunt spumoase de-a dreptul.

Iulian Mamele, adversari pe terenul de joc

Iulian Mamele și Dan Alexa au fost odată și adversari pe terenul de joc. Apoi, relația celor doi s-a schimbat. Fostul dinamovist a decis să înceapă o carieră de antrenor, în vreme ce Iulian Mamele a continuat să joace ca fotbalist. Cei doi au colaborat o perioadă la clubul Concordia Chiajna, unde Dan Alexa era antrenor și Iulian Mamele era fotbalist.

Astfel, între cei doi a izbucnit un conflict, culmea, neajunsurile apărând încă de pe vremea când ambii erau jucători.

Ce îl întreba Dan Alexa pe Iulian Mamele de câte ori îl întâlnea

”Dan Alexa, de câte ori mă întâlneam cu el, pe la restaurante, meciuri, mă întreba: Mai ești, mă, smardoi?. Am tot încercat să-mi dau seama de ce îmi spune asta. Și mi-am adus aminte că la Pandurii i-am bătut într-un meci, 2-0 acasă, nici nu au mișcat, el era la Rapid.

În timpul jocului m-am ciondănit puțin cu Pancu. Și s-a băgat Alexa în discuție, căruia i-am spus că, dacă e așa smardoi, vorbim după meci. După, un coleg de-ai lui de la Rapid mi-a spus că a intrat nervos în vestiar și a zis așa: Mamele mi-a dat interval!”, a povestit Iulian Mamele.

Când s-au revăzut ca antrenor și jucător au izbucnit neajunsurile

După ce Iulian Mamele și Dan Alexa au ajuns de aceeași parte a baricadei, la Concordia Chiajna, au început fricțiunile. Jucătorul consideră că actualul manager general al echipei ASU Poli Timișoara l-a vânat încă de la momentul sosirii la echipa ilfoveană.

”El a fost frustrat și a ținut minte. Dacă am văzut că tot îmi repetă asta de fiecare dată, i-am spus și eu: Sunt smardoi, am fost și o să rămân, am crescut în Ferentari. Îți dai seama, când a ajuns la Chiajna, mă avea pe listă încă de la negocieri. Mi-aș fi dorit să vină și să-mi spună de unde are toate lucrurile astea împotriva mea, să mă lase să-i demonstrez, să-i arăt ce fel de om sunt. Nu! El s-a crezut intelop. Are câteva relații cu lumea interlopă și așa se vede. Și cu asta vreau să închei subiectul”, a mai povestit Iulian Mamele.