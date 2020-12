OMS dă o veste neașteptată. Când mai trebuie purtată masca de protecție

Un nou set de recomandări a fost publicat de către Organizația Mondială a Sănătății. Printre acestea se află și purtarea măștilor de protecție acasă, în interiorul locuinţelor, atunci când sunt primiți vizitatori, când nu poate fi respectată distanțarea fizică sau atunci când încăperile nu sunt aerisite corespunzător.

Organizația Mondială a sănătății are un nou ghid de recomandări pentru prevenirea infectării cu noul COVID-19, publicat miercuri la Geneva. Astfel, în zonele cu un număr de infectări în creștere, masca ar trebui să fie purtată permanent în magazine, școli și la locul de muncă, acolo unde nu există o ventilație corespunzătoare. Dacă distanțarea fizică de cel puțin un metru nu este posibilă, cei aflați în interior, inclusiv copiii de peste 12 ani, trebuie să poarte mască. Dacă ventilația este corespunzătoare, masca poate fi și non-medicală, potrivit Digi24.

Masca de protecție ar trebui purtată și în exterior, în cazul în care distanțarea fizică nu poate fi respectată, iar în spitale și clinici aceasta trebuie să fie obligatorie. Organizația Mondială a Sănătății recomanda folosirea măștii N95 de către personalul medical. Totodată, pacienții ar trebuie să poarte măștile de protecție când intră în contact strâns cu unele persoane.

Încă de la debutul pandemiei de coronavirus, OMS își exprimase scepticismul în privința purtării măștilor de protecție și nu a susținut pe deplin utilitatea lor, deși mai multe ţări din Europa au început să copieze exemplul unor state din Asia unde măștile sunt utilizate la scară largă pentru a preveni răspândirea virozelor respiratorii.

Miercuri, Organizația Mondială a Sănătății a reiterat avertismentul său potrivit căruia măștile le-ar putea oferi oamenilor un fals sentiment de siguranță, făcându-i să uite de alte măsuri necesare de prevenire a infectării cu noul COVID-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sănătății, a revenit la jumătatea lunii noiembrie la lucru. Acesta a intrat în carantină la începutul lunii noiembrie, după ce a fost în contact cu o persoană care a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit Agerpres.

”Am fost OK, fără simptome. Este a 17-a zi și am urmat protocoalele. Întrucât nu am simptome și am urmat strict protocolul, nu văd necesitatea testării

Pot să vă asigur că sunt OK și chiar foarte, foarte ocupat. Cel mai important lucru este să respecți protocolul”, spunea la acea vreme Tedros Adhanom Ghebreyesus.