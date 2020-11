Medicamentul complet neindicat în tratamentul celor cu covid-19. OMS nu îl mai recomandă

Organizația Mondială a Sănătății aduce în atenția oamenilor faptul că NU trebuie să consume un anumit medicament în cadrul tratamentului celor cu COVID-19. De ce ar trebui să se ferească cei care au fost infectați?

OMS: Medicamentul neindicat în tratamentul celor cu COVID-19

Organizația Mondială a Sănătății a descurajat vineri utilizarea pentru pacienții spitalizați din cauza infectării cu COVID-19 a antiviralului Remdesivir. Acesta e unul din principalele tratamente contra COVID-19 experimentat în anul curent, după ce totuși s-a constatat o îmbunătățire a stării de sănătate a bolnavilor, relatează EFE, citat de Agerpres. O echipă de experți ai OMS au concluzionat că nu există probe care să ateste faptul că acesta scade mortalitatea în cazurile grave de coronavirus sau reduce necesitatea de ventilație. Rezultatele au fost publicate de British Medical Journal al Asociației Medicale Britanice în urma datelor a patru tratamente asupra a 7.000 de pacienți spitalizați. Medicamentul „nu are efecte semnificative asupra mortalităţii sau a altor importanţi indicatori ai pacienţilor, precum necesitatea de ventilaţie mecanică sau perioada de ameliorare clinică”, au precizat experţii.

Specialiștii internaționali au subliniat că rezultatele nu arată că Remdesivir ar fi lipsit de unele efecte benefice asupra bolnavilor, dar totuși descurajează folosirea lui din cauza costului ridicat și a posibilelor efecte asupra sănătății a tratamentului administrat pe cale intravenoasă. Experții au mai precizat și că sprijină testele clinice cu acest medicament, unele din ele fiind chiar susținute și anterior de OMS. Organizația recomandă folosirea tratamentelor cu Dexametazonă în mai multe luni constante. Medicamentul acesta a dat cele mai bune rezultate până la momentul actual. Amintim că vaccinul încă este în continuă evoluție și se va elibera în diferite țări în viitorul apropiat – în unele înainte de sărbătorile de iarnă, iar în altele după începutul anului viitor.

Medicație cu efect antiviral

Medicatia cu efect antiviral propusa pentru tratamentul COVID include:

hidroxiclorochina

inhibitorii de proteaza (Lopinavir/Ritonavir – utilizate pentru tratamentul infectiei HIV)

remdesivir

favipiravir

Hidroxiclorochina ramane una dintre alternativele terepeutice in tara noastra, desi la 15 iunie 2020 utilizarea sa a fost suspendata de FDA in Statele Unite, iar la 17 iunie s-a interupt inrolarea de pacienti intr-un studiu derulat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, deoarece nu s-au constatat scaderi ale ratelor de mortalitate la pacientii care primeau hidroxiclorochina in comparatie cu alte grupuri de pacienti, care primeau alta medicatie.

Remdesivirul ridica de asemenea discutii, pentru ca datele privind eficienta sa in tratamentul COVID-19 raman contradictorii, unele studii raportand aceleasi rate de mortalitate in grupurile de pacienti tratati cu acest medicament si grupul de pacienti tratati cu placebo. Totusi Remdesivirul este indicat si in Statele Unite, rezultatele unor studii indicand o scurtare a perioadei de recuperare mai ales in cazul pacientilor cu forme severe de boala care nu necesita suplimentarea cu oxigen sau suport ventilator. (Sursa: reginamaria.ro)