OMS, avertisment clar despre variola maimuței. Ce spun experții și ce riscă românii

Variola maimuței este noua boală care a luat prind surprindere autoritățile sanitare din Europa. Din ce în ce mai multe cazuri sunt identificate, iar o țară a anunțat măsuri de carantinare. Ce părere are epidemiologul Adrian Marinescu despre evoluția numărului de infectări?

Peste 80 de cazuri de au fost identificate în prezent în Europa, SUA, Canada, Israel și Australia. Marea Britanie este cel mai apropiat focar de variola maimuței. Una dintre țările care au impus deja măsuri de carantinare a persoanelor infectate cu variola maimuței este Belgia.

Variola maimuței este o boală care nu se răspândește ușor printre oameni. De asemenea, simptomele sunt ușoare, iar cei infectați se vindecă, de regulă, în câteva săptămâni. Cu toate acestea, nu este clar de ce boala s-a răspândit atât de repede în ultima vreme.

„Transmiterea de la om la om se face într-o mică măsură și presupune un contact nemijlocit și prelungit. Aici vorbim de focarul de familie, vorbim de fluidele corporale și inclusiv de îmbrăcămintea persoanei infectate. Riscul cel mai mare de a transmite îl are persoana infectată în momentul în care are erupția cu vezicule, într-un interval care merge până la 3 săptămâni.

În Belgia, se vorbește de carantină pentru persoanele confirmate cu variola maimuței pentru o perioadă de 21 de zile. Sunt două tulpini, cea din Africa de Vest, care are o mortalitate de sub 1%, și cea din Congo, cu cazuri izolate, care are o mortalitate spre 10%. Tulpina din Africa de Vest este responsabilă pentru cele mai multe dintre cazuri”, a precizat Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București, potrivit Wowbiz.ro