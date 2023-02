OFICIAL | David Popovici și-a învins un mare rival și a fost votat cel mai bun înotător european al anului 2022

David Popovici a primit o nouă confirmare a faptului că victoriile și recordurile lui sunt foarte apreciate. Sportivul român a fost votat cel mai bun înotător european al anului 2022, în cadrul premiilor Ligii Europene de Nataţie (LEN) pe anul trecut, a anunţat forul continental, joi seara, pe site-ul său oficial.

David Popovici a avut un an senzațional. În 2022 a câștigat două tiluri mondiale și două europene la seniori, stabilind și un record mondial, și a reușit să cucerească în total 16 medalii. Victoriile lui au fost apreciate de fani și specialiști, iar trofeele nu au întârziat să apară. Sportivul român a aflat joi seară că a fost votat cel mai bun înotător european al anului 2022, în cadrul premiilor Ligii Europene de Nataţie (LEN) pe anul trecut. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al forului continental.

Popovici s-a impus în clasamentul publicat de LEN cu 56,16%, devansându-i pe maghiarul Kristof Milak (22,71%), italianul Thomas Ceccon (13,79%), francezul Leon Marchand (4,77%) şi un alt italian, Nicolo Martinenghi (2,56%).

Bilanţul maghiarului Kristof Milak în 2022 cuprinde două titluri mondiale (100 m fluture, 200 m fluture, cu record mondial), trei titluri de campion european (100 m fluture, 200 m fluture, ştafetă 4×200 m liber), o medalie europeană de argint (100 m liber, ştafetă 4×100 m libere).

Ceccon a obţinut două titluri mondiale (100 m spate, cu record mondial, şi ştafetă 4×100 m mixt), o medalie de bronz la Mondiale (ştafetă 4×100 m liber), patru titluri europene (100 m spate, 50 m liber, ştafetă 4×100 m liber, ştafetă 4×100 m mixt), două medalii europene de argint (50 m spate, ştafetă combinată 4×100 m mixt), trei titluri mondiale în bazin scurt (100 m mixt, ştafetă 4×100 m liber, ştafetă 4×50 m mixt), argint mondial în bazin scurt (ştafetă 4×50 m liber), două medalii mondiale de bronz în bazin scurt (ştafetă 4×200 m liber, 4×100 m mixt).

Nicolo Martinenghi a obţinut două medalii de aur la Mondiale (100 m bras, ştafetă 4×100 m mixt) şi una de argint (50 m bras), trei titluri europene (50 m bras, 100 m bras, ştafetă 4×100 m mixt), o medalie europeană de argint (ştafetă combinată 4×100 m mixt), un titlu mondial în bazin scurt (ştafetă 4×50 m mixt), trei medalii mondiale de argint în bazin scurt (50 m bras, 100 m bras, ştafetă combinată 4×50 m mixt) şi o medalie mondială de bronz în bazin scurt (ştafetă 4×100 m mixt), scrie Agerpres.

David Popovici își propune să câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024. Camelia Potec a declarat că după această competiție, sportivul are șanse mari să plece din țară, având propuneri de la mai multe universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii.

„Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a afirmat sportivul român, după ce a auzit ce a spus președintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.