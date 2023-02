Oferte de neratat la Lidl România. Clienţii se vor îmbrânci pentru a pune mâna pe aceste produse, sunt la preţuri imbatabile

Lidl România revine cu noi oferte incredibile pentru cei mai loiali dintre consumatori. Clienții celui mai celebru retailer german de la noi din țară se vor înghesui pentru a prinde cele mai tari reduceri la o gamă impresionantă de produse. Sunt valabile chiar azi, în magazine.

Ofertă Lidl România pentru gadgeturi de gaming

Pentru cei mai pasionați dintre gameri, Lidl România pune la bătaie o gamă de produse destinate persoanelor care adoră să petreacă timp de calitate jucându-se pe calculator sau la consolă.

Dacă vei merge prin magazinele Lidl din România, vei observa la raft cea mai tare ofertă pentru perioada 27 februarie – 5 martie. De exemplu, poți achiziționa căști pentru gaming de la brandul Silvercrest, pentru prețul de 149 de lei sau ceas de gaming Auriol la suma de 69,99 lei.

De asemenea, ai la îndemână un întreg kit de gaming, tastatură, mouse și mouse pad la prețul de 199 lei, pentru cei care doresc să-și petreacă sfârșitul de săptămână lipiți de ecran.

Pentru că primăvara bate la ușă, gospodinele încep să-și îngrijească atent curtea, pentru a curăța grădina și gazonul.

Aparate electronice pentru curățat casa și grădina

De aceea, Lidl România îți recomandă să cumperi un aparat de curățat cu presiune Parkside, produs fabric în Germania și cu 3 ani garanție. Are putere de 2400W, pompă puternică, de înaltă presiune și 10 metri de furtun cu funcție anti răsucire.

Prețul pentru el este de 649 de lei. Aparatul oferă presiune maximă de 170 bar, vine cu un cablu de alimentare de 5 metri și o presiune nominală de 115 bar. Oferă și un sistem automat de pornire-oprire pentru economisirea energiei electrice.

Un alt dispozitiv calitativ pe care cei de la Lidl România îl pun la vânzare este un aspirator vertical Silvercrest, un model 2 în 1. Are filtru HEPA, oferă autonomie de până la 45 de minute și are 3 ani garanție. Vine cu tehnologie ciclon, astfel că nu are nevoie de sac.

Pentru prețul de 449 de lei, vei primi duză pentru rosturi, perie electrică pentru podea, tijă de aspirare din aluminiu, suport pentru perete și e bun să aspiri și în mașină pentru că se transformă la nevoie în aspirator de mână.

