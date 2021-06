Ofertă spectaculoasă de la LIDL România pentru toți clienții. Au făcut marele anunț

Așa cum v-ați obișnuit, gigantul retailer Lidl aduce în fiecare săptămână oferte pentru toate buzunarele. Fie că vorbim de produse alimentare, sau de produse electrice, electronice, etc, Lidl face promoțiile și mai palpitante, de la o zi la alta. Așa se face că cea mai nouă campanie te provoacă la cumpărături de minim 50 de lei. În același timp trebuie să ai aplicația Lidl Plus instalată pe terminalul mobil pentru a intra într-un nou concurs.

Fidelizarea clienților prin aplicația Lidl Plus

În octombrie, anul trecut gigantul german Lidl lansa o nou formă de fidelizare a clineților săi din România. Compania lansa aplicația mobilă Lidl Plus. Este vorba de primul program de fidelizare digitală al retailerului din România. Lidl Plus include un card de loialitate digital și beneficii pentru clienții săi. Acestea includ acces exclusiv la oferte speciale de produse și promoții săptămânale. Tot în aplicația Lidl Plus se găsesc și cupoane centralizate, dar și istoricul cumpărăturilor în format digital. Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe Google Play și AppStore.

Pentru a putea beneficia de toate ofertele, trebuie descărcată aplicația, în funcție de terminal, după care sunt câțiva pași ușori de făcut. Vă creați un cont și selectați magazinul preferat Lidl din zona în care locuiți. După acești pași simpli vă puteți bucura de toate avantajele pe care le oferă aplicația. Aplicația Lidl Plus poate fi utilizată în toate magazinele Lidl din România, precum și în alte țări în care această platformă este disponibilă.

Lidl propune o nouă campanie pentru clienții si fideli

Așa cum spuneam, Lidl a reșit să-și obișnuiască clienții cu diferite promoții, oferte și campanii, unele dintre ele chiar premiate. Cea mai recentă campanie propune utilizatorilor aplicației Lidl Plus un concurs cu premii consistente. Este vorba de produse electrocasnice si 100 de vouchere in valoare de 250 de lei fiecare.

Pentru a putea întra în posesia unuia dintre premii, 10 roboti de bucatarie, 15 espressoare, 10 roboti de aspirare de la Silvercrest, dar si 100 de vouchere de cumparaturi in valoare de 250 de lei, va trebui să folosiți aplicația, mai exact cardul Plus din aplicație. Ce trebuie să faceți, este foarte simplu. Va trebui să cumpărați din orice magazin Lidl de cel puțin 50 de lei, să vă înscrieți în concurs prin aplicația mobilă Lidl Plus. Odată ajuns la casă scanați Cardul PLus din aplicație, la care primiți punctele aferente, și cam atât.

Pe site-ul oficial Lidl România aveți atât oferta cât și regulamentul noului concurs propus prin aplicația Lidl Plus de gigantul german.