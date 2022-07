Octavian Jurma, previziune sumbră despre cazurile covid-19. Cifrele alarmante pe care le va atinge România

Octavian Jurma vine cu o previziune sumbră în contextul pandemic. Specialistul a subliniat că România va trece printr-un prag puternic în săptămâna aceasta. Din păcate, vârful anunțat în cel mai pesimsist scenariu prezentat de guvern vine mai devreme decât era așteptat. „Pandemia nu s-a terminat nici în 2021 nici în 2022 și nu se va termina prea curând”, a spus medicul celebru.

Octavian Jurma vine cu vești teribile pentru români. Acesta susține că România va depăși pragul de 10.000 de cazuri noi pe zi chiar săptămâna aceasta. Mai exact, probabil chiar mâine vom atinge vârful anunțat de specialiști în cel mai pesimist scenariu prezentat.

Expertul a subliniat că estimează că media numărului de cazuri noi în zilele ce urmează va fi în jurul a 9.000 de cazuri pe zi. Cel din urmă a declarat că nu înțelege de ce autoritățile continuă să nege riscul infectării sau să vorbească despre pandemie la timpul trecut. Doctorul afirmă că oficialii neagă astfel problema cu care încă se confruntă o lume întreagă.

Este un discurs negationist menit sa previna comportamentul preventiv care este probabil vazut ca un pericol pentru economie de catre decidenti. Din pacate aceste greseli si falsuri repetate erodeaza increderea in competenta si/sau buna credinta a guvernului”, a scris Octavian Jurma, pe Facebook.

Medicul avertizează că întreaga criză sanitară nu s-a terminat nici anul trecut și nici în anul curent. Mai mult decât atât, el susține că nu vom vedea finele acesteia nici în viitorul apropiat.

Expertul a mai scris că avem în aceste momente debutul altor pandemii datorită scăderii imunității populației în urma infectărilor repetate pe fondul lipsei de măsuri de prevenție în majoritatea țărilor occidentale.

„Pandemia nu s-a terminat nici in 2021 nici in 2022 si nu se va termina prea curand, dimpotriva vedem debutul altor pandemii datorita scaderii imunitatii populatiei in urma infectarilor repetate pe fondul lipsei de masuri de preventie in majoritatatea tarilor occidentale”.

„Valul 6 nu va incepe in curand, valul 6 a inceput acum 8 saptamani si continua sa creasca accelerat. Spre comparatie, valul 5 Omicron-BA1 a avut varful la 6 saptamani de la debutul fazei ascendente.”