Occidentul fierbe în suc propriu după mesajul președintelui Chinei către Vladimir Putin. Xi Jinping a dat cărțile pe față și nu se mai ascunde de nimeni

În cursul dimineții de luni, președintele Chinei a transmis un mesaj către Vladimir Putin, motiv de mare îngrijorare pentru Occident, în plin război. Potrivit lui Xi Jinping, relația Chinei cu Rusia este una de viitor, având perspective uriașe privind colaborarea între cele două puteri. Apropierea dintre cele două țări a avut loc înainte cu puțin timp de izbucnirea războiului, iar în timp, cele două țări au întâmpinat câteva obstacole.

China, sprijin de bază pentru Rusia?

Într-un moment în care Rusia este izolată de toată lumea, mesajul liderului chinez, Xi Jinping îi oferă o nouă rază de speranță lui Vladimir Putin, căruia îi transmite sprijinul țării sale, menționând faptul că relația dintre cele două țări se bucură de „perspective largi” de dezvoltare. Mai mult, liderul chinez susține că Rusia și China mai au multe de realizat împreună”, cu ocazia aniversării celei de-a 65-a aniversări de la crearea asociaţiei de prietenie între Beijing şi Moscova.

„Prietenia dintre China şi Rusia are perspective largi (de dezvoltare) şi mai sunt încă multe de realizat înainte”, a transmis preşedintele chinez în mesajul său scurt, citat de presa locală. Mai mult, Xi Jinping consideră că Xi dă asigurări că acest organism a adus o „contribuţie importantă în ceea ce priveşte promovarea înţelegerii reciproce şi încrederii între cele două popoare”, potrivit Agerpres.

Legăturile dintre cei doi președinți au fost consolidate pe 4 februarie, înainte cu puțin timp de invazia Ucrainei, iar ulterior, China a adoptat o poziție ambiguă față de Rusia, solicitând respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor, inclusiv a Ucrainei. Reședintele chinez a făcut apel la acordarea „atenţiei față de preocupările legitime ale tuturor ţărilor”, făcând referire în mod special la Rusia.

Cu toate acestea, China a încercat să profite din punct de vedere politic și economic de relația cu Rusia, având în vedere faptul că o lume întreagă i-a întors spatele după acțiunile agresive comandate în Ucraina.

Poziția Chinei față de sancțiunile impuse Rusiei de către Occident

China a știut dintotdeauna cum să se raporteze la relația pe care o are cu Rusia, astfel încât să beneficieze de anumite avantaje și din această relație, dar și din cea pe care o are c Occidentul. De exemplu, China nu a fost de acord cu impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei, argumentând într-un mod diplomat că nu aceasta este soluția care ar rezolva motivul tensiunilor existente.

De asemenea, susținerea față de Rusia s-a arătat și în momentul în care Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială, acțiune care i-a adus dezacord din partea majorității statelor, cu excepția Chinei și a altor câteva „țări prietene”. Astfel, în cadrul Adunării Naționale ONU, China s-a abținut să comenteze atât anexarea ilegală a regiunilor ucrainene, cât și mobilizarea parțială a armatei.

De partea lui Putin au existat și momente în care s-a îndoit de susținerea Chinei, mai ales atunci când, în cadrul unei reuniuni la Uzbekistan, Vladimir Putin a remarcat că Beijingul a menținut întotdeauna o „poziție echilibrată” față de Ucraina, fapt care l-a făcut să-și pună „întrebări şi îngrijorări” din partea Chinei.

În ciuda acestor semne neclare din partea Chinei, Xi l-a invitat pe Putin „să conducă împreună o lume în schimbare şi să apere interesele ţărilor în curs de dezvoltare”, potrivit EFE.

Pe de altă parte, această coaliție dintre Rusia și China accentuează și mai mult pericolul pe care SUA îl simte, astfel că, în actualizarea strategiei de securitate a SUA, Rusia și China sunt numite principalele țări care reprezintă un adevărat pericol pentru siguranța țării și a lumii.