Obsesia pe care Nicolae Ceaușescu a avut-o pentru Regele Mihai. Ce i-a făcut timp de 42 de ani

Nicolae Ceaușescu a făcut tot ce a putut în timpul vieții pentru a compromite Casa Regală a României. Acesta i-a pus bețe-n roate Regelui Mihai și a ajuns să facă o obsesie pentru acesta. Cum încerca liderul comunist să-i facă viața grea?

Securitatea înfăptuia, în 1973, un raport complet despre situația Familiei Regale, după zeci de ani în exil. Tot ce făcea Regele Mihai era transcris printr-un limbaj codat ce era trimis în țară sub forma unor telegrame. Majoritatea documentelor despre activitatea Regelui datează din perioada cuprinsă între 1984-1949. Toate sunt incluse în dosarul cu numărul 6069, destinat exclusiv Alteței.

Regele a fost urmărit în cel mai mic detaliu preț de 42 de ani, iar pe parcursul supravegherii a primit trei nume conspirative: Leon, Rex și Străinul. Mihai i s-a spus doar în primele note informative din anul 1948, moment în care Securitatea nu era construită ca instituție.

„Ieșeam dintr-un infern al tuturor ca să intru în unul rezervat numai mie. Când am ajuns în Sinaia, am găsit aici o comisie de la Bucureşti, despre care am aflat că trebuie să facă atât inventarul lucrurilor de la Peleş, cât şi al obiectelor personale ce urma să le luăm cu noi la plecare. Persoanele din comisie au urmărit-o pe mama la fiecare pas. N-au lăsat-o singură nicio clipă. Nu i-au permis să să ia nici măcar o scrumieră de pe masă”

Regele Mihai