Obiectele pe care sora Ronei Hartner le-a păstrat după moartea artistei. Nu se dezlipește de ele

Anul trecut, după o luptă cu o boală gravă, pe 23 noiembrie Rona Hartner înceta din viață, departe de casă, în Franța. Sora regretatei actrițe, Rinda Hartner era cea care dădea vestea tragiecei dispariții. În urma actriței a rămas multă durere în sânul familiei.

Pe 23 noiembrie 2023, Rona Hartner înceta din viață pe un pat de spital din Franța, anunțul fiind făcut chiar de sora sa, Rinda.

Întreaga familie este îndurerată și cu greu trece peste acest moment. Fiica regretatei actrițe, care a împlinit la începutul acestui an, pe 5 ianuarie, vârsta de 16 ani, este distrusă, la fel și restul familie.

Recent, sora actriței a dezvăluit care este starea de spirit în sânul familiei, precum și care sunt obiectele pe care sora Ronei Hartner le-a păstrat după moartea artistei, spunând că nu se dezlipește de ele, fiind vorba de rochiile artistei, precum și o cruciuliță de care artista o purta mereu la gât.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o zi plină de bucurie, și anume împlinirea vârstei de 16 ani a fiicei regretatei artiste, a fost una tristă. Pe 5 ianuarie Sumayla și-a serbat ziua de naștere, dar fără prezența mamei. În același dialog cu publicația citată, Rinda a povestit cum se simte fiica regretatei Rona Hartner, la două luni de la dispariția acesteia:

„Sumayla e Ok, e încă foarte amărâtă, e foarte supărată că și-a pierdut mama. Nu și-a serbat ziua de naștere pe 5 ianuarie dar este în Franța, în Toulon, cu fratele meu și cu mama.

Deși se zvonea că ar fi apărut probleme în privința averii, Rinda Hartner declară că nu există așa ceva, având în vedere că averea sa i-ar fi rămas fiicei, menționând că fratele artistei este cel care se ocupă îndeaproape de Sumayla.

În același timp, sora Ronei a mai dezvăluit că Sumayla nu își dorește să locuiască cu tatăl său, Rocco, și că pentru moment dorește să locuiască în Franța.

„Nu pot să zic că este o luptă pentru avere pentru că suntem totuși oameni. Rona ce a lăsat, i-a lăsat totul fetei, normal, și persoana care se ocupă de toate este fratele meu.

Reon se ocupă foarte bine de Sumayla, o duce unde are nevoie, o plimbă, îi cumpără ce are nevoie, chiar dacă tatăl este tată, el e mai departe și nu vine, iar fata nu vrea neapărat să stea cu el. Să meargă cu el să își vadă tatăl așa, din când în când, este ok, dar nu mai mult.

Este sigur că deocamdată Sumayla nu vrea să se mute în Canada, deci pentru asta rămâne fratele meu în Franța cu ea și cu mama noastră, să se ocupe de amândouă acolo și să poată să le fie bine.”, a mai povestit Rinda Hartner pentru aceeași publicație.