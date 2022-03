Obiectele pe care să nu le ții niciodată în dormitor. Secretul pe care îl știu puțini oameni

Ce obiecte nu trebuie să ții niciodată în casă. Acesta este un secret știut de puțini oameni. Cum, spre exemplu, dormitorul tău trebuie să fie un loc care să inspire calmitate, liniște și armonie, de multe ori se întâmplă să devină un loc aglomerat și dezordonat în care se „colecționează” haine, cosmetice, cărți sau diverse alte gadgeturi.

Obiectele pe care să nu le ții niciodată în dormitor

Însă care este secretul de a menține dormitorul ordonat și odihnitor? Ei bine, specialiștii în organizare sunt de părere că aceste șapte categorii de lucruri nu au ce căuta în dormitor, în cazul în care vrei să dormi mai bine.

Unul dintre lucrurile pe care nu ar trebui să le ții niciodată în dormitor sunt facturile și documentele. Ele nu îți inspiră relaxare și odihnă, astfel că nu ar trebui ținute acolo lucruri care țin de muncă și de responsabilități. Nici laptopul nu trebuie ținut în dormitor, pentru că vei asocia camera cu stresul și cu obligațiile de zi cu zi.

Televizorul, telefoanele și tabletele, de asemenea, nu trebuie ținute în dormitor. Aceste gadgeturi emit lumină albastră, despre care oamenii de știință cred că afectează calitatea somnului. Însă dacă ții telefonul în dormitor, asigură-te că nu îl vei folosi cu o oră înainte de culcare și că cei alege modul silențios pe perioada nopții.

În dormitorul tău nu trebuie să ții nici obiecte aglomerate. Este foarte ușor să ocupi noptierele cu elastice de păr, cremă de noapte, demachiant, încărcătoare sau pahare de apă. De aceea trebuie să organizezi cu mare strictețe tot ce ajunge pe noptiera ta și să păstrezi acolo doar lucrurile esențiale, de care nu ai neapărat nevoie. Dezordinea are un efect asupra psihicului și poate spori stresul și anxietatea.

Nu depozita grămezi de haine sau la cosmetice în dormitor

Nici lucrurile depozitate sub pat nu au ce să caute acolo. În primul rând, acestea vor deveni un magnet pentru praf și îți va fi mult mai greu să aspiri și să speli. În plus, acestea vor crea efectul de aglomerare și îți vor da senzația că nu deții controlul. Specialiștii recomandă ca spațiul de sub pat să rămână liber și să depozitezi lucrurile în altă cameră.

Nici grămezile de haine nu au ce căuta în dormitorul tău. Atunci când te trezești dimineața și vezi în jurul tău haine așezate pe scaun, la marginea patului sau chiar pe jos, în mod clar îți vei începe ziua cu stângul. Experții mai recomandă și organizarea hainelor în dulapuri sau în dressing și corectarea obiceiului de a lăsa hainele prin cameră. Nu numai că îți va fi mai simplu să îți alegi ținutele, ci vei economisi mai mult timp dimineața.

Cosmeticele nu sunt de pus nici ele în dormitor. Dacă le acumulezi acolo, în speranța că le vei folosi mai des, ar trebui să știi că nu este o idee prea bună. Trebuie să păstrezi pe noptieră sau comodă numai produsele pe care le folosești zi de zi.